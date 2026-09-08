Γιώργος Φλωρίδης για Αντώνη Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα

Στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης σημειώνοντας πως έγινε «πολλή φασαρία για το τίποτα», υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.

«Εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, εξαγγέλλεται ένα κόμμα Σαμαρά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτηρίζοντάς την «μια κουρασμένη ιστορία, η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η συζήτηση για ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά αποπροσανατολίζει από τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.

«Ασχολούμαστε τώρα όλη την ώρα με ένα πράγμα που δεν υπάρχει», είπε, ενώ για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα σημείωσε: «Ας γίνει επιτέλους. Αν μπορεί να γίνει και όλη αυτή η μυθολογία…».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αντώνης Σαμαράς δεν διαθέτει μέχρι στιγμής την απαραίτητη δυναμική για να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν το κάνει επειδή δεν μπορεί μέχρι στιγμής να το κάνει. Δεν έχει κόσμο να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι αλλάζει στις πολυκατοικίες

Ο υπουργός μίλησε για το νέο πλαίσιο που θα αφορά στις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών σε κοινές ιδιοκτησίες, δηλαδή κυρίως στις πολυκατοικίες. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανόνες που διέπουν τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για παρεμβάσεις και άλλα ζητήματα που αφορούν τα κτήρια.

Ο Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις παρεμβάσεις στις πολυκατοικίες.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να δώσει λύσεις και σε προβλήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, προκαλώντας σημαντικά περιουσιακά προβλήματα στους ιδιοκτήτες.

Η δίκη των Τεμπών

Αναφερόμενος στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι υπήρξαν προσπάθειες να καθυστερήσει η έναρξή της.

«Έκαναν τα πάντα να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη, διότι όσο η δίκη δεν ξεκινούσε, η υπόθεση παρέμενε στο σκοτάδι και προσφέρονταν για πολιτική εκμετάλλευση», είπε.

Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη ολοκλήρωσε την ανάκριση και τη σχετική διαδικασία μέσα σε τρία χρόνια, ενώ, όπως ανέφερε, αντίστοιχες υποθέσεις σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία χρειάζονται εννέα χρόνια για να ξεκινήσουν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που υπήρξαν για τον χώρο διεξαγωγής της δίκης. «Έχω προκαλέσει πολλούς να μου πουν αν στην Ευρώπη υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έκαναν μια φασαρία στην αρχή επίτηδες».

Όπως είπε, ενώ υπήρξαν αρχικά αντιδράσεις για τη χωρητικότητα της αίθουσας, «στη δίκη καθημερινά είναι 20 άτομα σε μια αίθουσα που παίρνει 450».

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της δίκης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των συνεδριάσεων, τις ερωτήσεις των συνηγόρων και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που θα παρουσιαστεί.

ΔΕΘ και οικονομικές ενισχύσεις

Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες που γίνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι αποτελεί το βήμα όπου ο πρωθυπουργός παρουσιάζει τη διανομή του λεγόμενου κοινωνικού μερίσματος από την πρόοδο της οικονομίας.

«Πέρυσι, η ενίσχυση των εισοδημάτων και κυρίως των μισθωτών, των εργαζομένων προήλθε από τη μείωση της φορολογίας και φέτος είναι διαφορετικές ενισχύσεις, που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες», είπε.

Αναφέρθηκε στις μειώσεις των προκαταβολών φόρου που αφορούν τις επιχειρήσεις, αλλά και στον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά.

«Αυτό το μέτρο είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί που θα έχει γίνει δεκαοχτώ χρονών να έχει ένα κουμπαρά εξασφαλισμένο που θα είναι από 65 χιλιάρικα και από αυτά τα χρήματα τα μισά θα τα έχει βάλει το κράτος», ανέφερε.