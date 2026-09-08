Η ΝΔ αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συνεργασίες μετά τις εκλογές – «Μάχη» για τον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων του 2023 και τη δεξαμενή Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να θέτει την αυτοδυναμία ως τον βασικό στόχο της στις επόμενες εκλογές, χωρίς ωστόσο να κλείνει εκ των προτέρων την πόρτα σε ένα μετεκλογικό σενάριο συνεργασιών. Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε με σαφήνεια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στο ERTnews το βράδυ της Δευτέρας (07.09.2026), ο Κωστής Χατζηδάκης περιέγραψε τη στρατηγική με την οποία η Νέα Δημοκρατία κατευθύνεται προς τις εκλογές: διεκδίκηση της αυτοδυναμίας, προσπάθεια επανασυσπείρωσης των ψηφοφόρων του 2023, αλλά χωρίς αποκλεισμό των συνεργασιών εφόσον αυτές καταστούν αναγκαίες από την ετυμηγορία της κάλπης. «Προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

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Η τοποθέτηση έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται αμέσως μετά τη ΔΕΘ και ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει σταδιακά τη συζήτηση από τη διαχείριση της τρέχουσας τετραετίας στο διακύβευμα της επόμενης κάλπης. Η αυτοδυναμία παραμένει ο δηλωμένος και πρωταρχικός στόχος, χωρίς ωστόσο η ηγεσία της ΝΔ να αποκλείει εκ των προτέρων το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, εφόσον αυτό επιβάλει η αριθμητική της κάλπης.

«Δεν έχουμε κλείσει την πόρτα για τις συμμαχίες»

Ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν ακόμη πιο σαφής όταν η συζήτηση στράφηκε ευθέως στο ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας.

«Εμείς δεν έχουμε κλείσει την πόρτα για τις συμμαχίες. Βεβαίως προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας δεν ξεκινάει λέγοντας ότι θέλω οπωσδήποτε να συμμαχήσω με κάποιον», ανέφερε.

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Στην ίδια απάντηση έδειξε προς το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν υπήρξε κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ. «Ένας ενδεχόμενος σύμμαχος ήταν και στο παρελθόν, εταίρος κυβερνητικός, όχι σύμμαχος, ήταν το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε, για να προσθέσει αμέσως ότι σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη έχει αποκλείσει ένα τέτοιο σενάριο: «Το ΠΑΣΟΚ βγήκε στο συνέδριό του και είπε τι; Με τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλω να συνεργαστώ».

Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι ο βασικός στόχος στις επόμενες εκλογές παραμένει η αυτοδυναμία. Ο Κωστής Χατζηδάκης απέφυγε να προσδιορίσει έναν αριθμητικό πήχη για τις εκλογές, επιμένοντας ότι στόχος είναι η ΝΔ να συγκεντρώσει «όσα περισσότερα μπορούμε».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι και πριν από τις εκλογές του 2023 οι δημοσκοπήσεις έδιναν στη ΝΔ χαμηλότερα ποσοστά από εκείνα που τελικά κατέγραψε στην κάλπη, επιχειρώντας έτσι να αποσυνδέσει τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα από το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επικαλέστηκε και το προηγούμενο της συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, σημειώνοντας ότι τότε «οι δύο βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι […] συμμάχησαν για να αποφευχθούν τα χειρότερα».

«Να βρίσκουμε κοινούς παρονομαστές για να κυβερνηθεί η χώρα»

Στον πυρήνα της επιχειρηματολογίας Χατζηδάκη βρίσκεται η θέση ότι, όταν το απαιτούν οι πολιτικές συνθήκες, τα κόμματα οφείλουν να μπορούν να συνομιλήσουν.

«Η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου. Δεν είναι έτοιμος κανένας να συνεργαστεί με κανέναν», είπε, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι λειτουργούν πρωτίστως με όρους αντιπαράθεσης.

Και πρόσθεσε: «Βασική μας υποχρέωση είναι να έχουμε θέσεις, προτάσεις και να είμαστε έτοιμοι να βρίσκουμε κοινούς παρονομαστές για να κυβερνηθεί η χώρα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε επίσης το ιστορικό προηγούμενο της συγκυβέρνησης, χωρίς να διαγράφει το ΠΑΣΟΚ από τον μετεκλογικό χάρτη των πιθανών συνεννοήσεων.

«Δεν θα πούμε όχι σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ»

Την ίδια ώρα, η ΝΔ στρέφει το βλέμμα της και προς το εκλογικό ακροατήριο που βρίσκεται στα όρια μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κέντρου. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι η παράταξη θα απευθυνθεί πρωτίστως στους πολιτικούς χώρους που «γειτνιάζουν» περισσότερο μαζί της.

«Δεν θα πούμε ποτέ “ψηφοφόρε του ΠΑΣΟΚ ή ψηφοφόρε του τάδε κόμματος”, αλλά ναι, εννοείται ότι μας ενδιαφέρει να γίνει κατανοητό ότι μπορούμε να εκφράσουμε τον μεγάλο χώρο της Ευρώπης, της κοινής λογικής ή, αν προτιμάτε, της Κεντροδεξιάς», είπε.

Η στρατηγική, συνεπώς, κινείται σε δύο παράλληλα επίπεδα: επαναπατρισμός ψηφοφόρων που απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ προς τα δεξιά και ταυτόχρονα διεύρυνση προς το Κέντρο, εκεί όπου βρίσκεται και ένα τμήμα του εκλογικού ακροατηρίου του ΠΑΣΟΚ.

Τσίπρας ή Ανδρουλάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τοποθετήθηκε και για τους δύο βασικούς πόλους που επιχειρούν να εκφράσουν τον χώρο του Κέντρου απέναντι στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη: τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Κωστής Χατζηδάκης απέφυγε να επιλέξει ποιος από τους δύο θα ήταν προτιμότερος αντίπαλος. «Δεν είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος θα επιλέξει».

«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας και η παλιά βάση δεδομένων ή Ανδρουλάκης που κατηγορεί τον Τσίπρα ότι τον αντιγράφει».

Παράλληλα, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση και στους δύο: «Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας πατάνε γκάζι και δίνουν πολύ περισσότερα και με αυτόν τον τρόπο βλάπτουν την αξιοπιστία τους. Ο κ. Τσίπρας επανήλθε με την ίδια λογική».

Πρώτος στόχος οι ψηφοφόροι του 2023

Πριν, πάντως, από οποιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογικούς εταίρους, είναι εμφανές ότι το κυβερνητικό επιτελείο θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την επιστροφή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των ψηφοφόρων που έδωσαν στη ΝΔ το 40,56% στις εκλογές του Ιουνίου του 2023.

«Πρωτίστως […] να απευθυνθούμε στους ανθρώπους που μας ψήφισαν το 2023, να μας ξαναψηφίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Παράλληλα, στην Πειραιώς δεν θεωρούν οριστικά χαμένες ούτε τις διαρροές προς τα δεξιά. «Κανένας δεν έχει χαθεί», υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επιμένοντας ότι έχει σημασία «πώς τους μιλάς» και «ποια επιχειρήματα χρησιμοποιείς».