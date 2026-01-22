Πολιτική

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποτέ δεν μου ζητήθηκε παράνομη πράξη», λέει ο πρώην αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Οφίδης

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού χαρακτήρισε «ορθή και αναγκαία», την εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης»
Ο Αλέξανδρος Οφίδης
Εξέταση του Αλέξανδρου Οφίδη, πρώην Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Χωρίς προβλήματα και χωρίς την επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους Έλληνες αγρότες κατά την περίοδο 2013–2014, υποστήριξε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αλέξανδρος Οφίδης.

Κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική, ο Αλέξανδρος Οφίδης ανέφερε ότι και οι δύο πληρωμές των ετών 2013 και 2014 ολοκληρώθηκαν ομαλά, χωρίς παρατηρήσεις ή κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (1/2013-4/2015) δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν υπήρξαν καταγγελίες για εικονικούς δικαιούχους ή για παράνομη χρήση δικαιωμάτων από βοσκότοπους.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τη χαρακτήρισε ορθή και αναγκαία, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για υπουργική απόφαση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, με στόχο τη διασφάλιση της έγκαιρης πληρωμής των κτηνοτρόφων. Όπως τόνισε, η ρύθμιση είχε προσωρινό χαρακτήρα και ίσχυσε αποκλειστικά για το 2014.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας Μιλένα Αποστολάκη σχετικά με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος, ο κ. Οφίδης δήλωσε ότι, εφόσον υπήρχαν ακόμη και υπόνοιες παρατυπιών, δεν θα τα διατηρούσε στις θέσεις τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι με απόφαση της διοίκησης, εκπρόσωποι αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν πρόσβαση μόνο στο γραφείο παραπόνων, στο ισόγειο του Οργανισμού.

Κληθείς, τέλος, από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάσει αναφορές του προηγούμενου μάρτυρα, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Αποστολάκος, περί αιτημάτων για παράνομες «εξυπηρετήσεις», ο κ. Οφίδης ανέφερε ότι ο ίδιος δεν δέχθηκε ποτέ τέτοια πίεση. Όπως είπε, οι μοναδικές επικοινωνίες που είχε με βουλευτές αφορούσαν ερωτήματα για τον χρόνο καταβολής των ενισχύσεων στους νομούς τους, υπογραμμίζοντας ότι «ποτέ κανείς δεν μου ζήτησε παράνομη πράξη».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
70
65
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αυτοψία Φάμελλου στη Γλυφάδα: «Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης, η ασφάλεια από τις πλημμύρες απαιτεί πολιτικές επιλογές»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής και ενημερώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Παπανικολάου, για τα έργα αποκατάστασης
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στη Γλυφάδα
Μήνυμα Πλεύρη από τη Λευκωσία για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική - Έμφαση σε σύνορα, αποτροπή και επιστροφές
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταγράφει μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς το τελευταίο πεντάμηνο οι ροές μειώθηκαν κατά περίπου 13.000 άτομα
Μετανάστες
Newsit logo
Newsit logo