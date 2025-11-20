Πολιτική

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπόμνημα από τον «Φραπέ» – «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής»

«Δεν θα παραστώ κατά την σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ρητά προβλεπομένων δικαιωμάτων μου»
Εξεταστική Επιτροπή
Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής "Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παράγωγους της χώρας / (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Αρνήθηκε να παραστεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές».

Με υπόμνημα που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Τον τελευταίο καιρό έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων για το υπό εξέταση θέμα», αναφέρει ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές» προς την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις και προσθέτει ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη.

Και καταλήγει: «Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά την σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπομένων δικαιωμάτων μου».

