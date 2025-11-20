Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπόμνημα από τον «Φραπέ» – «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής»

Αρνήθηκε να παραστεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές».

Με υπόμνημα που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Τον τελευταίο καιρό έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων για το υπό εξέταση θέμα», αναφέρει ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές» προς την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις και προσθέτει ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη.

Και καταλήγει: «Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά την σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπομένων δικαιωμάτων μου».