Εξώδικο του Γρηγόρη Δημητριάδη στον Αλέξη Τσίπρα για την ανάρτησή του, μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

Κλιμακώνεται η κόντρα ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης (26/2/26) έκανε μία ανάρτηση για τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, στην οποία κατονόμασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αποδίδοντας ρόλο «ηθικού» και «εκτελεστικού» αυτουργού στην υπόθεση.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Αλέξης Τσίπρας, με νέα ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι «ο πρωθυπουργικός ανιψιός μου απέστειλε εξώδικο για τις δηλώσεις μου σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές».

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

«Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας: Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, που ωστόσο σκόνταψε σήμερα στην απόφαση του μονομελούς πλημελειοδοκείου.

Ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά.

Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους. Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω.

Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία.

Άλλωστε το καθεστώς του φόβου, της σιωπής και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης που έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν στον τόπο, δεν είναι πια ακλόνητο.

Και ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο».

Τι ανέφερε η πρωινή ανάρτηση Τσίπρα

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών. Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης».

«Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι. Και στο λαό και στη δικαιοσύνη» κατέληγε η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.