Μητσοτάκης: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μας έδωσε μεγάλη χαρά η κατάκτηση της Euroleague

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε τη Δευτέρα (25.05.2026) στο συνέδριο “Δημογραφικό 2026” στην Αθήνα και ξεκίνησε τη συνέντευξη που παραχώρησε με συγχαρητήρια προς τον Ολυμπιακό, για την κατάκτηση της Euroleague.

Αφού ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η κορυφαία ομάδας της σεζόν και πως έδωσε μεγάλη χαρά στους Έλληνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διοργάνωση του Final Four που ανέλαβε να φέρει εις πέρας η Ελλάδα και τόνισε ότι η κυβέρνηση πήρε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας το “τουρνουά” της Euroleague στην πρωτεύουσα.

“Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μία ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθόλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά.

Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κ. Χατζηνικολάου (σ.σ. ο δημοσιογράφος με τον οποίο είχε τη συζήτηση στο πάνελ), αναλάβαμε ένα ρίσκο, ουσιαστικά, φέρνοντας τη διοργάνωση της Euroleague στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο ότι αυτή η προσπάθεια -η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μία άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής- είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μίας ελληνικής ομάδος.

Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ, για να επιχειρήσω να κάνω τη «γέφυρα» στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους, εξάλλου, στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μία ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.