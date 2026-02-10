Πολιτική

Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας – «Υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή»

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές και διατηρεί το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος.
Η Έλενα Καραγεωργοπούλου
Η Έλενα Καραγεωργοπούλου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Με πέντε βουλευτές έμεινε πλέον η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλενα Καραγεωργοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε με επιστολή της στον Νικήτα Κακλαμάνη

H Έλενα Καραγεωργοπούλου έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη όπου εξηγεί τους λόγους της παραίτησής της από την Πλεύση Ελευθερίας. «Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη Βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου» αναφέρει.

Η βουλευτής Ανατολικής Αττικής σημειώνει πως «στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως η Έλενα Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει εδώ και μία εβδομάδα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, καθώς πιστεύει ότι αυτά τα οποία πρεσβεύει η ίδια και η Πλεύση Ελευθερίας δεν αποτυπώνονται στην πράξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Καραγεωργοπούλου θα συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση και μιλούν για μια ώριμη πολιτική απόφασή της. 

