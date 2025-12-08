Ελλάδα – Γερμανία συμφώνησαν για διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος για επιστροφές αιτούντων άσυλο στη χώρα μας

Μια ιστορική στροφή στο μεταναστευτικό ζήτημα επιτεύχθηκε με την συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας, η οποία προήλθε από τη σημαντική συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον ομόλογό του της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, οι δύο υπουργοί αποφάσισαν την διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος, κλείνοντας ένα μακροχρόνιο κεφάλαιο που αφορούσε επιστροφές αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Όπως είχε τονίσει νωρίτερα ο κ. Πλεύρης, για την Ελλάδα είναι σημαντικό να εκκινήσει το PACT με διαγραφή όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος, με την αρχή να γίνεται ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής του συμφώνου μετανάστευσης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων στο πλαίσιο του Δουβλίνου και την έναρξη του συμφώνου τον Ιούνιο του 2026 από καθαρή θέση και με αυτή την προϋπόθεση συζητά με άλλες χώρες της ΕΕ.

Έτσι, με γνώμονα την προτεραιότητα αυτή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στη διμερή συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομόλογο του στις Βρυξέλλες, με πλήρη συναντίληψη της υφιστάμενης μεταναστευτικής κατάστασης και εν αναμονή της πλήρους εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, συμφώνησαν στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος.

Πρόκειται για υποθέσεις που σύμφωνα με τον εν ισχύ κανονισμό του Δουβλίνο η Ελλάδα όφειλε να αποδεχθεί την επιστροφή στην επικράτεια της για να εξετάσει εκ νέου τα αιτήματα ασύλου πολιτών τρίτων χωρών που όλα αυτά τα έτη διήλθαν από την επικράτεια της.

Η Ελλάδα από την πλευρά της αναγνωρίζει την εξίσου δυσανάλογη πίεση μέσω δευτερογενών ροών που κλήθηκε να διαχειριστεί η Γερμανία τα τελευταία έτη και για το λόγο αυτό θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εκκαθάριση των παρελθουσών εκκρεμοτήτων δύναται να αναγνωριστεί ως μορφή αλληλεγγύης παρεχόμενης στη χώρα μας από τη Γερμανία.

Η συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας, σηματοδοτεί την έναρξη διαγραφής εκκρεμών υποθέσεων και με άλλες χώρες, που στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, τον νέο Κανονισμό Επιστροφών και την ανάγκη ουσιαστικής και έμπρακτης ευρωπαϊκής στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμής.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις και με τους ομολόγου του από Βουλγαρία, Βέλγιο, Γαλλία και Ολλανδία, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, των επιστροφών και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλεύρης και Βολουδάκη στις Βρυξέλλες

Ο κ. Πλεύρης και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου επικοινώνησαν τις ελληνικές θέσεις για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

«Βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Για να πετύχει το σύμφωνο όμως, θα πρέπει αφενός να μειωθούν οι ροές αφετέρου να αυξηθούν οι επιστροφές», δήλωσε ο κ. Πλεύρης. Υπογράμμισε ότι η λύση στο μεταναστευτικό δεν είναι οι επιστροφές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. «Η λύση στο μεταναστευτικό είναι η φύλαξη συνόρων. Ας είμαστε ειλικρινείς, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για προστασία συνόρων με αποτροπή και όχι μόνο με search and rescue. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό να εκκινήσει το PACT με διαγραφή όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος στο πλαίσιο του Δουβλίνο».

Για το λόγο αυτό, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, «προχωράμε σε διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη που εξίσου επιβαρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω των δευτερογενών ροών προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Συμφώνου με τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων». Παράλληλα χαιρέτησε τις ρυθμίσεις του κανονισμού επιστροφών αναφορικώς με τα return hub, την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών και την αύξηση της διοικητικής κράτησης, ρυθμίσεις που υποστηρίζει σθεναρά η Ελλάδα και ήδη έχει εισαγάγει στο εθνικό της δίκαιο.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, από την πλευρά της, δήλωσε ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά απολύτως νόμιμη μεταναστευτική πολιτική, με κεντρικό στόχο τον έλεγχο των ροών, την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και τη συνεπή εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο μάς δίνει πλέον τα εργαλεία για να περάσουμε από τις διακηρύξεις στην εφαρμογή, από την ανοχή στην πραγματική αποτροπή. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμής».

Τον Υπουργό και την Υφυπουργό συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μάνος Λογοθέτης, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μάριος Καλέας και ο Διπλωματικός Σύμβουλός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Πρέσβυς Νικόλαος Γιωτόπουλος.