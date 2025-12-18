ΕΛΤΑ: Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής το κλείσιμο καταστημάτων

Στην εξέταση των θεμάτων λειτουργίας καθώς και της ενδεχόμενης αναστολής των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) θα προχωρήσει σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Στην επιτροπή, τα μέλη θα ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς: τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριο Παπαστεργίου, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ – GROWTHFUND), Ιωάννη Παπαχρήστου, και τον Μάριο Καλογερά – Τέμπο, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, ο οποίος εκτελεί προσωρινώς τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου.

Το θέμα της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων έχει προκαλέσει ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες, ενώ η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. και το Υπερταμείο επιχειρούν να παρουσιάσουν το σχέδιο εξορθολογισμού και τις ψηφιακές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του φορέα, χωρίς να διακυβεύεται η πρόσβαση των πολιτών σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Στη σημερινή συζήτηση θα παρέμβουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής, Παναγιώτης Δουδωνής, κατήγγειλε ότι η πλειοψηφία μεθόδευσε τη συζήτηση να πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών, αντί στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής βουλευτών. Ο ίδιος έθεσε επίσης ζήτημα για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε η αρμόδια Αρχή να ενημερώσει για τις απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ, ενώ επισήμανε ότι η συνεδρίαση ορίστηκε την ίδια ημέρα που στην ολομέλεια συζητείται η κρίσιμη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, ζήτησε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου των ΕΛΤΑ, ώστε να καταγραφούν έσοδα και έξοδα όλων των καταστημάτων και να διαφανεί εάν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία για το κλείσιμο των 206 καταστημάτων, κοντά στα 143 που είχαν κλείσει επί κυβέρνησης ΝΔ.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου, ζήτησε αναβολή της συνεδρίασης, σημειώνοντας ότι ταυτόχρονα στην ολομέλεια συζητείται το κρίσιμο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ζήτησε να κληθεί να δώσει εξηγήσεις και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, για τα «έργα και τις ημέρες του».

Τέλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, τόνισε ότι από την προηγούμενη αναβολή της συνεδρίασης μέχρι σήμερα θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες η πρόταση αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, ώστε να υπάρξει ουσιαστικό πεδίο συζήτησης.