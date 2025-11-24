Ένας 79χρονος πίσω από απειλές σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

Ο 79χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση «απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου» σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη.

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε από τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση που ξεκίνησε το 2024 με μια ανάρτηση σε λογαριασμό social media, η οποία είχε απειλητικό περιεχόμενο για την Όλγα Γεροβασίλη.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που έγινε η εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.