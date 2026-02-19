Επαφές με Κογκρέσο και ΝΑΤΟ και παρουσία στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ στο πρόγραμμα Μητσοτάκη την Παρασκευή

Με επαφές που αφορούν τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, αλλά και με παρουσία στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, διαμορφώνεται το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στις 10:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran. Μία ώρα αργότερα, στις 11:00, θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι.

Το μεσημέρι, στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, που θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών.