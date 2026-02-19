Πολιτική

Επαφές με Κογκρέσο και ΝΑΤΟ και παρουσία στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ στο πρόγραμμα Μητσοτάκη την Παρασκευή

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με αμερικανούς αξιωματούχους και τον Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Με επαφές που αφορούν τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, αλλά και με παρουσία στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, διαμορφώνεται το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στις 10:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran. Μία ώρα αργότερα, στις 11:00, θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι.

Το μεσημέρι, στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, που θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
132
109
99
80
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται», «Η βία δε θα κανονικοποιηθεί»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε απαντήσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα επεισόδια, ενώ ο υπουργός Υγείας απάντησε επί προσωπικού και αναφέρθηκε σε στοιχεία για τη στελέχωση και τις δαπάνες του νοσοκομείου
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας – Η θητεία είναι αγγαρεία και αυτό το «παραμύθι» θα αλλάξει
«Χρειαζόμαστε τον στρατό των πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα Κασσελάκη: «Προεδροκεντρικό σχήμα» και «συνέδριο-παρωδία» καταγγέλλουν εκατοντάδες μέλη
Κείμενο αποχώρησης που διακινείται προς υπογραφή στο διαδίκτυο καταγγέλλει «υπονόμευση» συλλογικών διαδικασιών και «προεδροκεντρικό σχήμα», στρέφοντας τα πυρά του στον πρόεδρο
Στέφανος Κασσελάκης 10
Άδωνις Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος»
Ο υπουργός Υγείας καταγγέλλει απόπειρα παρεμπόδισης «δια της βίας» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους
Άδωνις Γεωργιάδης 74
Σύγκρουση στη Βουλή για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Η ΝΔ μιλά για «βία», η αντιπολίτευση για «φιέστα»
: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής παράταξης έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση» κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη από «νοσηρές μειοψηφίες» και ζήτησε καταδίκη από όλα τα κόμματα
Άδωνις Γεωργιάδης 6
Κυριάκος Μητσοτάκη σε Ναρέντρα Μόντι: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη
Οι δύο πρωθυπουργοί επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών και συμφώνησαν να αξιοποιηθεί το «μομέντουμ» για περαιτέρω εμβάθυνση, με αναφορές και στην εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας
Μητσοτάκης και Μόντι
Newsit logo
Newsit logo