Άδωνις Γεωργιάδης για «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»: «Ο γνωστός αντιστόρητος Αλέξης Τσίπρας»

«Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding»
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δήμητρα Κούτρα
Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), o Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα, επικεφαλής, πλέον, του κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», «αντιπαθή, ανιστόρητο και εμπαθή».

Μάλιστα, σχολιάζοντας και τη φράση του πρώην πρωθυπουργού πως «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», ο υπουργός Υγείας κάνει αναφορά στην υπόθεση Novartis.

 

«ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του atsipras και το ερώτημα είναι ένα: Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ … ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας….

«Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας» είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο Π/Θ της σκευωρίας Novartis….

Και πού να σφίξουν οι ζέστες!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

