Οι 3 στιγμές που ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου – Από τη μικρή Αννούλα του 1985 στην Ήρα του 2026

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατηγορηθεί από πολιτικούς αντιπάλους και αναλυτές για επικοινωνιακή αντιγραφή του Ανδρέα Παπανδρέου σε τρεις εμβληματικές κινήσεις που παρέπεμπαν άμεσα στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ένα κορίτσι ντυμένο στα λευκά, η Ήρα, που μετέφερε το μήνυμα του ονόματος του νέου κόμματος ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην εξέδρα όπου βρισκόταν ο πρώην πρωθυπουργός στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου 2026 στο Θησείο θύμισε τον αείμνηστο Ανδρέα.

Η εικόνα της μικρής Ήρας που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο θύμισε έντονα την κλασική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου με την Αννούλα που βρέθηκε στο βάθρο δίπλα στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κινήματος στην πλατεία Συντάγματος το 1985.

Πέντε δεκαετίες μετά, ένα άλλο κορίτσι, η Ήρα, ντυμένη στα λευκά «μετέφερε» το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Με έναν τελετουργικό τρόπο που θύμισε τη μικρή Αννούλα του ΠΑΣΟΚ το 1985, η Ήρα σαν να πήρε τη σκυτάλη, ανέβηκε στη σκηνή και του έδωσε το όνομα σε ένα χαρτί.

Αυτή ήταν η πρώτη από τις τρεις εμβληματικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, οι οποίες παραπέμπουν έντονα στον Ανδρέα Παπανδρέου.

Η δεύτερη ήταν η φωτογραφία του να υψώνει το δεξί του χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη, κάτι που θυμίζει στους παλαιότερους και ανακαλύπτουν σήμερα οι χρήστες των social media, την αντίστοιχη κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 1974.

Η τρίτη ομοιότητα του Αλέξη Τσίπρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι η φράση του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «ραντεβού με την ιστορία».

Το συγκεκριμένο σύνθημα έρχεται από παλιά και είχε διατυπωθεί από τον αξέχαστο Ανδρέα, ο οποίος καλούσε τους πολίτες στις κάλπες των ιστορικών εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981, οι οποίες βρήκαν νικητή το ΠΑΣΟΚ.

Και αν κάποιος θελήσει να αναζητήσει και άλλα κοινά στοιχεία ανάμεσα στους δύο ηγέτες θα βρει κι άλλα.

Μετά το πέρας ομιλιών του σε περιοδείες στην περιφέρεια, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει χαρακτηριστικά τα χέρια του σε κινήσεις που παρέπεμπαν σε εκείνες του Ανδρέα Παπανδρέου.

Αλλά και στις αρχές της πολιτικής του ανόδου, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε σε εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης φορώντας μαύρο πουλόβερ ζιβάγκο, μία επιλογή που θεωρήθηκε ευρέως ως μία προσπάθεια να «αγγίξει» το αριστερό και αντισυστημικό ακροατήριο που γοήτευε ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια της Αλλαγής.

