Επική γκάφα από τον Βελόπουλο: Παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από American Horror Story ως υλικό της υπόθεσης Επστάιν

Αδιανόητη γκάφα από τον Κυριάκο Βελόπουλο που με σκοπό να πείσει τον λαό το ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν αποκαλύπτουν όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, έμπλεξε την Lady Gaga στο φρικιαστικό σκάνδαλο.

Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε στο OPEN για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού κα, στη συνέχεια κατηγόρησε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης πως κρύβουν από τον ελληνικό λαό τις νέες αποκαλύψεις από το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν που αφορούν και την Ελλάδα. Μάλιστα ο Κυριάκος Βελόπουλος έβγαλε στον αέρα και τα «πειστήρια», τα οποία δείχνουν μία φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story. Αν και η σκηνή ήταν γνωστή σε όσους έχουν δει τη σειρά, ο Κυριάκος Βελόπουλος μάλλον δεν τη γνώριζε.

Στην φωτογραφία που φαίνεται πως μπέρδεψε τον Κυριάκο Βελόπουλο, απεικονίζεται η Lady Gaga με το κλασσικό «παγωμένο» βλέμμα της, να έχει αίματα σε χείλη και λαιμό ενώ δίπλα της τρώνε παγωτό δύο παιδιά.

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Δείτε το βίντεο από το 24:08 και μετά:

Αυτή η επική γκάφα δεν έμεινε ασχολίαστη από τους χρήστες των social media που τον κατηγόρησαν για παραπληροφόρηση και παραλήρημα χωρίς καμία υπόσταση.