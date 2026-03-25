Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ: Ευχές για την 25η Μαρτίου από τον Γκίντεον Σαάρ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη είχε ο Ισραηλινός ομόλογός του, Γκίντεον Σαάρ, ο οποίος –μεταξύ άλλων- του ευχήθηκε για την 25η Μαρτίου.

Στην ανάρτησή του, ο ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, αναφέρει ότι ευχήθηκε στον Γιώργο Γεραπετρίτη και στον ελληνικό λαό για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι κατά τη συζήτηση τέθηκαν ο πόλεμος και οι ευρύτερες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, προσθέτοντας πως ο ίδιος αναφέρθηκε στις, κατά την ισραηλινή πλευρά, επιτυχίες της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν.

In a call with my friend, Greek FM Giorgos Gerapetritis, I wished him and his nation a happy Greek Independence Day.

We discussed the war and regional developments, and I emphasized Israel’s successes in the military campaign against Iran.

We’ll continue to strengthen our… pic.twitter.com/6E1sB4oNmk — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 25, 2026

Στην ανάρτησή του, ο Γκίντεον Σαάρ επανέλαβε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η ενίσχυση της φιλίας και των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ.