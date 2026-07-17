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Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ – Συλλυπητήρια για τον θάνατο του πατέρα του

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί - Στο επίκεντρο της συνομιλίας και οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή
Μητσοτάκης και Εμίρης του Κατάρ, Σεϊχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (17.07.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Εμίρη και τον λαό του Κατάρ για την εκδημία του πατέρα του, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, πρώην Εμίρη της χώρας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, παράλληλα, τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής κινητικότητας και διπλωματικών διεργασιών.

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