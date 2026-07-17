Μόνη στην κάλπη η Ρένα Δούρου για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Η υποχώρηση Πολάκη και οι αιχμές για «σχέδιο» αποχωρήσεων

Χωρίς αντίπαλο θα προσέλθει στην αυριανή (18.07.2026) κάλπη για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου, καθώς η υποψηφιότητά της είναι η μοναδική που κατατέθηκε επισήμως. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τους νέους συσχετισμούς στο εσωτερικό της αποδεκατισμένης Κοινοβουλευτικής Ομάδας και επισφραγίζει την απόφαση του Παύλου Πολάκη να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση.

Τη μοναδική υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (17.07.2026) ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το πρωί του Σαββάτου (18.07.2026) στη Βουλή, σε μια διαδικασία που αναμένεται πλέον να έχει περισσότερο χαρακτήρα επικύρωσης παρά εσωκομματικής αναμέτρησης.

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«Σας κάνουμε γνωστό ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης προέδρου της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, κυρία Δούρου Ειρήνη – Ρένα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Γιάννης Αμανατίδης.

Η τυπική ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου ήρθε λίγες ώρες μετά τη μακροσκελή παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, με την οποία επιβεβαίωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του, αφήνοντας παράλληλα βαριές αιχμές για στελέχη και βουλευτές του κόμματος.

Οι συσχετισμοί έκριναν την αναμέτρηση

Η απόφαση του βουλευτή Χανίων ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενη. Οι νέοι συσχετισμοί δεν ήταν υπέρ του, καθώς η πλειονότητα των βουλευτών εμφανιζόταν να προσανατολίζεται στη στήριξη της Ρένας Δούρου.

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Ο ίδιος παραδέχθηκε εμμέσως ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή του, σημειώνοντας με νόημα ότι «κάποιοι και κάποιες έχουν κάνει άλλες επιλογές».

«Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, συνθήκη που, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει», ανέφερε.

Η αναφορά του αποτύπωσε το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε η υποψηφιότητά του. Ο Παύλος Πολάκης γνώριζε ότι μια αναμέτρηση με τη Ρένα Δούρου όχι μόνο δεν θα οδηγούσε σε επικράτησή του, αλλά θα καταδείκνυε και την περιορισμένη επιρροή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η αναδρομή Πολάκη στο 44%

Ο βουλευτής Χανίων επέλεξε να ξεκινήσει την ανακοίνωσή του από τις εσωκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, όταν είχε συγκεντρώσει σχεδόν το 44% των ψήφων απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο.

«Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε δεύτερο εκλογικό γύρο», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, είχε κρίνει τότε ότι το κόμμα «δεν είχε αυτή την πολυτέλεια» και αποδέχθηκε «με συντροφικότητα» τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου.

Η συντροφικότητα, ωστόσο, σταμάτησε στη συγκεκριμένη φράση. Αμέσως μετά, ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο για «αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή» στη στελέχωση των κομματικών οργάνων.

«Δεν εξέφρασα καμία πικρία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι συνέχισε τη δράση του στο Τμήμα Διαφάνειας και ότι «για μία ακόμη φορά η ομαδική μας δουλειά είχε αποτελέσματα».

«Μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η επίθεσή του κατά της προηγούμενης ηγεσίας για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου να στηρίξει πολιτικά το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για «ανεξήγητη στροφή» και για «αλλοπρόσαλλη απόφαση» που ελήφθη έπειτα από εισήγηση του «παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου».

«Αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις», ανέφερε.

Χαρακτήρισε μάλιστα την επιλογή «μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία» και την συνέδεσε ευθέως με τη «ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.».

Παράλληλα, επιχείρησε να πιστωθεί την ανατροπή της συγκεκριμένης πορείας, υποστηρίζοντας ότι «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά» αποτράπηκαν τα σχέδια όσων επιδίωκαν να θέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός εκλογικής μάχης.

«Με την έκτακτη Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος», σημείωσε.

«Ατομική απόφαση ή σχέδιο;»

Η πλέον αιχμηρή ενότητα της ανακοίνωσής του αφορούσε τις διαδοχικές αποχωρήσεις βουλευτών και τις πληροφορίες ότι ορισμένοι απειλούσαν να ανεξαρτητοποιηθούν σε περίπτωση εκλογής του στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο Παύλος Πολάκης διατύπωσε τρία διαδοχικά ερωτήματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω από τη συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρχει οργανωμένο πολιτικό σχέδιο.

«Άραγε, το αν οι βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;», διερωτήθηκε.

Και συνέχισε: «Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;».

Το τρίτο ερώτημα αποτύπωσε και το μέγεθος της κοινοβουλευτικής συρρίκνωσης: «Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια, σε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα οκτώ ατόμων, να έχουμε δύο υποψηφιότητες;».

Ακολούθησε η ανακοίνωση της αποχώρησής του: «Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας».

«Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή»

Παρά την υποχώρησή του από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Παύλος Πολάκης έδειξε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη μάχη για τον έλεγχο της επόμενης ημέρας του κόμματος.

Ευχαρίστησε «από καρδιάς» όσους τον στηρίζουν και παρέπεμψε για τη συνέχεια στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής: «Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου».

Συνόδευσε, μάλιστα, την ανακοίνωσή του με τη μαντινάδα:

«Στράτα μου ίδια ήσουνα

κι ίδια πομένεις πάντα…

και δεν χωρούν στον δρόμο μου

των αλλωνών κουμάντα».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ανέφερε ότι «οι άλλοι, ό,τι κι αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα».

Και κατέληξε, σε τόνο που περισσότερο προαναγγέλλει σύγκρουση παρά αποχώρηση: «ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…».

Η κάλπη της συρρίκνωσης

Η εκλογή της νέας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο (18.07.2026) στην αίθουσα 150 της Βουλής. Πρόκειται για τη μικρότερη αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, επιλογή που έχει ήδη προκαλέσει δηκτικά σχόλια, καθώς εμφανίζεται πλέον όχι απλώς επαρκής, αλλά σχεδόν ευρύχωρη για την αριθμητικά αποψιλωμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αίσθηση προκαλεί και η δίωρη διάρκεια της ψηφοφορίας. Για μια διαδικασία στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν ελάχιστοι βουλευτές, το χρονικό διάστημα από τις 09:00 έως τις 11:00 μοιάζει δυσανάλογο.

Μετά το κύμα παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απομείνει με 13 βουλευτές, αριθμός που συμπυκνώνει το μέγεθος της κρίσης πιο παραστατικά από οποιαδήποτε κομματική ανακοίνωση.

Με τη Ρένα Δούρου μοναδική υποψήφια, η κάλπη δεν θα κρίνει τον νικητή. Θα καταγράψει, όμως, ποιοι θα προσέλθουν, πόσοι θα τη στηρίξουν και κυρίως εάν η εκλογή της μπορεί να προσφέρει έστω μια προσωρινή ανακωχή σε ένα κόμμα που εξακολουθεί να μετρά αποχωρήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα πει «τα υπόλοιπα». Και εκεί, σε αντίθεση με την αυριανή κάλπη, η αντιπαράθεση κάθε άλλο παρά μονοπρόσωπη αναμένεται να είναι.