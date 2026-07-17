Ο Παύλος Πολάκης δεν κατεβαίνει υποψήφιος στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν έχουμε την πολυτέλεια για δύο υποψηφιότητες»

Εκτός της κούρσας για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται ο Παύλος Πολάκης, καθώς δεν προτίθεται τελικά να καταθέσει υποψηφιότητα. Οι νέοι συσχετισμοί δεν ήταν υπέρ του, με την πλειονότητα των βουλευτών να προσανατολίζεται στη στήριξη της Ρένας Δούρου.

Ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε την απόφασή του να μη διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια μακροσκελή ανάρτηση με αιχμές προς πολλές κατευθύνσεις. Παρότι απέφυγε να κατονομάσει τη Ρένα Δούρου, η αναφορά του σε «άλλες επιλογές» που έχουν ήδη κάνει ορισμένοι βουλευτές αποτύπωσε τους συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν εις βάρος του.

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Ο βουλευτής Χανίων ξεκίνησε την τοποθέτησή του από τις εσωκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, υπενθυμίζοντας ότι είχε συγκεντρώσει σχεδόν το 44% των ψήφων, αλλά αρνήθηκε να οδηγήσει τη διαδικασία σε δεύτερο γύρο.

«Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε δεύτερο εκλογικό γύρο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι έλαβε τότε τη συγκεκριμένη απόφαση επειδή το κόμμα «δεν είχε αυτή την πολυτέλεια».

Ο Παύλος Πολάκης επεφύλαξε, παράλληλα, σαφείς αιχμές για τον Σωκράτη Φάμελλο. Όπως υποστήριξε, αποδέχθηκε «με συντροφικότητα» την εκλογή του, παρά την «αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή» του πρώην προέδρου ως προς τη στελέχωση των κομματικών οργάνων.

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«Δεν εξέφρασα καμία πικρία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι συνέχισε τη δουλειά του μαζί με τα στελέχη του Τμήματος Διαφάνειας. Μάλιστα, επικαλέστηκε ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης την παραίτηση Λαζαρίδη, επιμένοντας ότι «για μία ακόμη φορά η ομαδική μας δουλειά είχε αποτελέσματα».

«Ανεξήγητη στροφή» και πυρά κατά Φάμελλου

Το σημείο καμπής, σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, ήταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου να στηρίξει πολιτικά το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για «ανεξήγητη στροφή του κόμματος» και για «αλλοπρόσαλλη απόφαση», η οποία, όπως ανέφερε, ελήφθη έπειτα από εισήγηση του «παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου».

«Αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία».

Κατά τον ίδιο, η επιλογή αυτή οδήγησε στη «ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά» ανατράπηκαν τα σχέδια εκείνων που ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός εκλογικής μάχης.

«Με την έκτακτη Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος», υποστήριξε.

«Κάποιοι έχουν κάνει άλλες επιλογές»

Περνώντας στην απόφασή του για την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο Παύλος Πολάκης επανέλαβε τη θέση του υπέρ ενός προοδευτικού μετώπου για την «ανατροπή Μητσοτάκη», αλλά μόνο στη βάση συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας.

Όπως ανέφερε, η σύγκλιση αυτή θα πρέπει να προβλέπει αναδιανομή του πλούτου υπέρ της εργασίας, επαναφορά στρατηγικών πυλώνων της οικονομίας υπό δημόσιο έλεγχο, ακύρωση των «άδικων μνημονιακών νόμων» και αλλαγές στο κράτος και στη Δικαιοσύνη.

«Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας», τόνισε, για να προσθέσει με νόημα: «Συνθήκη που, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει. Κάποιοι και κάποιες έχουν κάνει άλλες επιλογές».

Η φράση αυτή ερμηνεύθηκε ως έμμεση αναφορά στην πλειονότητα των βουλευτών που εμφανίζονται να προσανατολίζονται στη στήριξη της Ρένας Δούρου.

Οι τρεις ερωτήσεις

Ο Παύλος Πολάκης συνόδευσε την αποχώρησή του από την κούρσα με τρεις διαδοχικές ερωτήσεις, μέσα από τις οποίες άφησε αιχμές τόσο για τις ανεξαρτητοποιήσεις όσο και για όσους φέρονταν να απειλούν με αποχώρηση σε περίπτωση εκλογής του.

«Άραγε, το αν οι βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;», διερωτήθηκε.

«Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;», συνέχισε.

Και κατέληξε: «Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια, σε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα οκτώ ατόμων, να έχουμε δύο υποψηφιότητες;».

Αμέσως μετά ανακοίνωσε την απόφασή του: «Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας».

Ευχαρίστησε, πάντως, «από καρδιάς» τον κόσμο που τον στηρίζει επί σειρά ετών και παρέπεμψε για τη συνέχεια στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου: «Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή».

Η αινιγματική μαντινάδα

Λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο Παύλος Πολάκης επέλεξε, πάντως, να παρέμβει με μια αινιγματική μαντινάδα, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζεται από τις διαδοχικές παραιτήσεις και αποχωρήσεις και αναζητεί νέα ισορροπία τόσο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και στην κομματική ηγεσία.

Από τα Σφακιά, ο βουλευτής Χανίων έστειλε το δικό του μήνυμα προς φίλους και αντιπάλους, ξεκαθαρίζοντας ότι «των αλλωνών κουμάντα» δεν χωρούν στον δρόμο του. Η παρέμβασή του μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εμφανίζεται να έχει πλέον «κλειδώσει».

Παρά την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Παύλος Πολάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να διατηρήσει κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει συρρικνωθεί δραματικά έπειτα από το κύμα παραιτήσεων και αποχωρήσεων.

«Στράτα μου ίδια ήσουνακι ίδια πομένεις πάντα…και δεν χωρούν στον δρόμο μουτων αλλωνών κουμάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε η ευθεία πολιτική αιχμή: «Οι άλλοι, ό,τι κι αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα».

Και κατέληξε με τη φράση: «ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…».

Η κάλπη της συρρίκνωσης

Η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα διεξαχθεί αύριο, (18.07.2026), από τις 09:00 έως τις 11:00, στην αίθουσα 150 της Βουλής. Η επιλογή της συγκεκριμένης αίθουσας έχει ήδη προκαλέσει δηκτικά σχόλια. Πρόκειται για τη μικρότερη αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, η οποία εμφανίζεται πλέον όχι απλώς επαρκής, αλλά σχεδόν ευρύχωρη για την αριθμητικά αποψιλωμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων, το κόμμα έχει απομείνει με 13 βουλευτές, εικόνα που συμπυκνώνει το μέγεθος της κρίσης καλύτερα από οποιαδήποτε ανακοίνωση.

Αίσθηση προκαλεί και η δίωρη διάρκεια της ψηφοφορίας. Για μια διαδικασία στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν ελάχιστοι βουλευτές, το χρονικό διάστημα από τις 09:00 έως τις 11:00 μοιάζει δυσανάλογο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.