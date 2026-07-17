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Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Τέταρτο σποτ για το Ταμείο Ανάκαμψης – «Χαμένη ευκαιρία για φθηνό ρεύμα και αποθήκευση ενέργειας»

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «ιστορική χαμένη ευκαιρία», υποστηρίζοντας ότι οι πόροι δεν αξιοποιήθηκαν προς όφελος των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Γραφεία ΠΑΣΟΚ
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση για το Ταμείο Ανάκαμψης ανοίγει το ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας αυτή τη φορά τα πυρά του στην ενεργειακή πολιτική και, ειδικότερα, στις καθυστερήσεις και τις απεντάξεις έργων για την αποθήκευση ενέργειας και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο τέταρτο σποτ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μία ακόμη «μεγάλη χαμένη ευκαιρία», υποστηρίζοντας ότι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι δεν αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία σύγχρονων δικτύων, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και την εξασφάλιση φθηνότερου ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το βίντεο εντάσσεται στην καμπάνια με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα» και ακολουθεί τα προηγούμενα σποτ του κόμματος για τα έργα άρδευσης και ύδρευσης, την πολιτική προστασία, καθώς και τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.

«Μοναδική ιστορική ευκαιρία»

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, τα 36 δισ. ευρώ που διατέθηκαν στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνιστούσαν «μοναδική ιστορική ευκαιρία» για τη χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδίου.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι μέσω των συγκεκριμένων πόρων θα μπορούσαν να είχαν διασφαλιστεί η «ενεργειακή δημοκρατία», η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και η κατασκευή των αναγκαίων δικτύων, ώστε η πράσινη μετάβαση να μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές.

«Δυστυχώς, ούτε αυτό έγινε με το “Ελλάδα 2.0”», αναφέρει το κόμμα, αποδίδοντας στην κυβέρνηση «κακό σχεδιασμό, θεσμική προχειρότητα και ποιοτικές υποβαθμίσεις».

Κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, οι κυβερνητικές επιλογές μετέτρεψαν την πράσινη μετάβαση «σε υπόθεση για λίγους», χωρίς να προσφέρουν το αναμενόμενο όφελος στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Εκτροχιάστηκαν ή απεντάχθηκαν 16 μέτρα»

Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, από τα 24 ενεργειακά μέτρα που περιλαμβάνονταν στο αρχικό «Ελλάδα 2.0» το 2021, μόλις οκτώ παρέμεναν εντός στόχου στο αναθεωρημένο κείμενο του 2025.

«Τα 16 εκτροχιάστηκαν ή απεντάχθηκαν», επισημαίνει ο υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης.

Τα στοιχεία προέρχονται, σύμφωνα με το κόμμα, από τη «Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», η οποία εκπονήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα για το Ταμείο Ανάκαμψης, Παύλο Γερουλάνο.

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