ΣΥΡΙΖΑ: Ο Καριπίδης αποδέχεται την έδρα Κόκκαλη, αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά του – «Θα ορκιστώ και μετά θα δω»

Νέα δεδομένα στην ήδη οριακή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί η παραίτηση του Βασίλη Κόκκαλη από το βουλευτικό αξίωμα και η απόφασή του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα. Ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου στη Λάρισα, Ιωάννης Καριπίδης, ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να ορκιστεί βουλευτής, αφήνοντας, όμως, ανοιχτό το τι θα πράξει αμέσως μετά.

«Πρόθεσή μου είναι να ορκιστώ κανονικά, αποδεχόμενος το βουλευτικό αξίωμα», δήλωσε ο Ιωάννης Καριπίδης, μιλώντας στο onlarissa.gr μετά την παραίτηση του Βασίλη Κόκκαλη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα ορκιστώ και από εκεί και έπειτα θα δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μου» πρόσθεσε, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ερωτημάτων για την πολιτική πορεία του.

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Η παραίτηση Κόκκαλη

Ο Βασίλης Κόκκαλης ανακοίνωσε ότι, έπειτα από 11 χρόνια πολιτικής παρουσίας, αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα. «Δεν μπορώ να προσποιούμαι ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει», ανέφερε στη δήλωσή του, δίνοντας σαφές πολιτικό περιεχόμενο στην αποχώρησή του.

Σε αντίθεση με άλλα στελέχη που επέλεξαν την ανεξαρτητοποίηση διατηρώντας τη βουλευτική τους έδρα, ο Βασίλης Κόκκαλης αποφάσισε να την παραδώσει. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει, τουλάχιστον αριθμητικά, την κοινοβουλευτική του δύναμη, εφόσον ο πρώτος επιλαχών αποδεχθεί την έδρα και παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Το πρώτο σκέλος φαίνεται να έχει ήδη απαντηθεί θετικά. Το δεύτερο, όμως, παραμένει ανοιχτό.

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Το ερώτημα είναι εάν ο Ιωάννης Καριπίδης θα ενταχθεί χωρίς επιφυλάξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή εάν θα ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή μετά την ορκωμοσία του.

Το ντόμινο αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ

Η παραίτηση Κόκκαλη ακολούθησε τις αποχωρήσεις της Όλγας Γεροβασίλη, του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, του Διονύση Καλαματιανού και του Γιάννη Ραγκούση, διευρύνοντας το ρήγμα στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί αυτή τη στιγμή 13 βουλευτές, καθώς η Όλγα Γεροβασίλη δεν έχει ακόμη καταθέσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή ανεξαρτητοποίησής της.

Η περίπτωση Κόκκαλη διαφοροποιείται επειδή η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ενεργοποιεί τη διαδικασία αντικατάστασής του. Εφόσον ο Ιωάννης Καριπίδης αποδεχθεί και διατηρήσει την έδρα ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος δεν θα μειωθεί εξαιτίας της συγκεκριμένης αποχώρησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, η έδρα θα προταθεί στον επόμενο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου στη Λάρισα.

Δούρου vs Πολάκη

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε μια διαδικασία που διεξάγεται υπό το βάρος της βαθύτερης κρίσης στην ιστορία του κόμματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η Ρένα Δούρου εμφανίζεται να αποκτά σημαντικό προβάδισμα έναντι του Παύλου Πολάκη. Οι συσχετισμοί, όμως, παραμένουν εύθραυστοι, καθώς οι παραιτήσεις, οι επιστροφές και οι αντικαταστάσεις μεταβάλλουν διαρκώς τη σύνθεση τόσο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όσο και της Κουμουνδούρου.