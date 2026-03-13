Πολιτική

Επικοινωνία Νίκου Δένδια με την Κατρίν Βοτρίν με επίκεντρο την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Γαλλίας

Στη συνομιλία των δύο υπουργών αξιολογήθηκε επίσης η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή
Δένδιας και Βοτρίν
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, τον Ιανουάριο του 2026 (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας έθεσαν στο επίκεντρο της σημερινής μακράς τηλεφωνικής τους συνομιλίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, στο πλαίσιο, όπως ανέφερε ο Έλληνας υπουργός, των τακτικών διαβουλεύσεων των δύο πλευρών.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι με την Κατρίν Βοτρίν συζήτησαν τόσο τις προοπτικές αναβάθμισης της διμερούς αμυντικής συμφωνίας όσο και ζητήματα που συνδέονται με τη ναυτική συνεργασία και την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ακόμη ότι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη Γαλλίδα ομόλογό του για την απώλεια Γάλλου αξιωματικού στο Ερμπίλ.

Κατά τον Νίκο Δένδια, στη συνομιλία αξιολογήθηκε επίσης η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, με την Αθήνα και το Παρίσι να ανταλλάσσουν απόψεις για τις εξελίξεις ασφαλείας στην περιοχή και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στο θαλάσσιο πεδίο.

