Επίσκεψη Μητσοτάκη σε δικηγορικό γραφείο για την παρουσίαση του νέου ψηφιακού δικαστικού φακέλου

Ευκαιρία να παρακολουθήσει στην πράξη τη λειτουργία του νέου ψηφιακού δικαστικού φακέλου είχε σήμερα, Τρίτη (14.01.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο της Δικαιοσύνης, το οποίο –όπως τονίστηκε– διευκολύνει την καθημερινότητα δικηγόρων, δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων και πολιτών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιταχύνοντας τις διαδικασίες.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος, που βασίζεται στην επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Ο ψηφιακός φάκελος συγκεντρώνει ηλεκτρονικά τη δικογραφία κάθε υπόθεσης, δίνοντας σε δικηγόρους και δικαστές άμεση πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα με ένα μόνο κλικ, αντί για τις χιλιάδες φωτοτυπίες και τις πολυήμερες διαδικασίες του παρελθόντος.

Από την 1η Απριλίου το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης, που αντιστοιχούν περίπου στο 60% των υποθέσεων. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη όλων των δικών έως το 2027.

«Άλμα στον 21ο αιώνα»

«Μιλάμε συχνά για το πώς η Δικαιοσύνη θα περάσει στην ψηφιακή εποχή και στον 21ο αιώνα. Εδώ γίνεται πράγματι ένα άλμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συγχαίροντας τα συναρμόδια υπουργεία. Τόνισε ότι με το νέο σύστημα εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι, περιορίζεται η γραφειοκρατία και αξιοποιούνται στοχευμένα ευρωπαϊκοί πόροι για ένα έργο υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει επίδειξη του συστήματος από τον δικηγόρο Βασίλη Αποστολίδη, ο οποίος ολοκλήρωσε ψηφιακά, μέσα σε 10 λεπτά, την κατάθεση αγωγής στο Κτηματολόγιο, διαδικασία που μέχρι πρότινος απαιτούσε τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες και δεκάδες έγγραφα.

Φλωρίδης: «Τομές που εκκρεμούσαν επί έναν αιώνα»

«Αυτά που έγιναν εδώ δεν εκκρεμούσαν μια τετραετία, εκκρεμούσαν έναν αιώνα», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Όπως σημείωσε, το νέο σύστημα δεν είναι απλώς ένα ψηφιακό εργαλείο, αλλά «παγκόσμια καινοτομία», που φέρνει την Ελλάδα στην πρωτοπορία.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ενοποιημένο περιβάλλον, όπου δικηγόροι και δικαστές έχουν πρόσβαση σε όλο τον φάκελο της δίκης και την πλήρη ροή της υπόθεσης, με τα έγγραφα να αποθηκεύονται ασφαλώς στο cloud. «Αποφεύγονται οι μετακινήσεις, οι ταλαιπωρίες, τα λάθη και οι καθυστερήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αποστολίδης, από την πλευρά του, χαρακτήρισε το σύστημα «ρηξικέλευθη πρωτοβουλία» που «λύνει τα χέρια» στους νομικούς και συμβάλλει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, ενώ επεσήμανε και το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατάργησης των έντυπων φακέλων.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης και σηματοδοτεί –όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές– τη μετάβαση σε ένα σύστημα πιο λειτουργικό, διαφανές και φιλικό προς τον πολίτη.