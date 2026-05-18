Μητσοτάκης για Τουρισμό: Αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings

«Κανείς δεν είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί η σύρραξη. Έχουμε φτάσει στο σημείο που αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις στον Τουρισμό.

Κατά την τοποθέτησή του στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που γίνεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Εκτιμώ ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings και της διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να επισκεφθούν τη χώρα»

«Οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί αλλά δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού» συμπλήρωσε.

Για τους μισθούς και τη στέγαση των εργαζομένων στον τουρισμό

«Δίνουμε μεγάλη σημασία στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η επιτυχία του τουρισμού μας περνάει και μέσα από την αύξηση των μισθών. Να είναι ο κλάδος ελκυστικός και για τα νέα παιδιά που θα θελήσουν μία καριέρα.

Το ζήτημα της στέγης μπορεί να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δε γίνεται να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.

Να σταθώ και στην τουριστική εκπαίδευση. Δεν αισθάνομαι ότι είμαστε εκεί που πρέπει. Αν θέλουμε να είμαστε το χρυσό μετάλλιο, πρέπει να μπορούμε να παρέχουμε τον καλύτερο τουρισμό στον κόσμο. Πρέπει ο κλάδος του τουρισμού να επενδύσει στην καλύτερη εκπαίδευση» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Το όραμα για την χώρα την επόμενη δεκαετία

«Στα ζητήματα φήμης, αρκεί μια κακή στιγμή για να δημιουργήσει προβλήματα. Στη Ρόδο είχαμε τη φωτιά και καταφέραμε να μετατρέψουμε μια κρίση σε ευκαιρία. Η Ελλάδα έχει αλλάξει και έχει αφήσει πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος» είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όταν ήμαστε γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και δίνουν την ασφάλεια στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.

Ο πρόεδρος της Κίνας μίλησε για τον Θουκυδίδη. Αυτά δε μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Οι επενδύσεις που έγιναν στον Πολιτισμό είναι πολλές.

Ο πολιτισμός έχει τη δυνατότητα να διευρύνει την τουριστική περίοδο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όλα αυτά χτίζουν την εικόνα μιας χώρας που παρά τις δυσκολίες πατάει γερά στα πόδια της και έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα» κατέληξε ο πρωθυπουργός.