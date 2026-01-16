Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Επίθεση Φωτήλα σε Πελετίδη: «Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις» – Η απάντηση του δήμαρχου Πατρέων

Τι είπε ο υφυπουργός Πολιτισμού σε εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης του Κώστα Σβόλη
Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας
Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI) / ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης του Κώστα Σβόλη στην Πάτρα, παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου της πόλης Κώστα Πελετίδη, κατηγορώντας τον για «παραπλανητικές δηλώσεις» αναφορικά με την υλοποίηση πολιτιστικών έργων.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας υποστήριξε ότι ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εμφανίζει κυβερνητικά έργα ως πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής, κάνοντας λόγο για «ψέματα που έχουν όριο». Σε μια αποστροφή του λόγου του, απευθυνόμενος στον επικεφαλής της παράταξης, Κώστα Σβόλη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα‑σελίδα, γιατί τα ψέματα έχουν όριο».

Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέφυγε να απαντήσει σε προσωπικό τόνο. «Δυστυχώς, ο τρόπος που μιλάει και ό,τι κάνει… δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Πελετίδης επανέφερε το ζήτημα σχετικής πρότασης ύψους 350.000 ευρώ για τεχνολογική αναβάθμιση των αρμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού, που –όπως υποστήριξε– απορρίφθηκε από τον υφυπουργό. «Η πρόταση αφορούσε κοινή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Δήμου. Πήραμε αρνητική απάντηση. Ας απαντήσει δημόσια», ανέφερε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
134
110
92
71
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κλήση σε προκαταρκτική εξέταση στον Γιάνη Βαρουφάκη για τις δηλώσεις περί ecstasy – Παρέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι του
Το ΜέΡΑ25 καταγγέλλει «σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου» και κάνει λόγο για στοχοποίηση του γενικού γραμματέα από «κυβερνητικούς και φιλοκυβερνητικούς κύκλους»
Ο Γιάνης Βαρουφάκης
Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Persona non grata για το Μαξίμου ο Ανεστίδης - «Ξεπέρασε τα όρια της χυδαιότητας»
Όπως γράφει στην στήλη της η Χριστίνα Κοραή, οι Μαρούδας, Τζέλλας και Αλειφτήρας του ζητούν να διευκολύνει την επιτροπή και να φύγει μόνος του, ενώ πιέσεις του ασκούν και άλλοι αγρότες
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης
20
Newsit logo
Newsit logo