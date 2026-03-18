Επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη στη Βουλή: Θέλεις να «τελειώσεις» τα ταξί – Θα σας έχει φωτογραφία ο κάθε ταξιτζής στο αυτοκίνητό του

Ανέβηκαν πολύ οι τόνοι στη Βουλή, από τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, με αφορμή τις αλλαγές στη λειτουργία των ταξί που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Απευθύνθηκε με σκληρά λόγια στον Κώστα Κυρανάκη…

Την ώρα που οι οδηγοί ταξί είναι ήδη σε κινητοποιήσεις, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων είπε απευθυνόμενος στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, ότι εφαρμόζει «χουντικές απόψεις» και ότι επιθυμεί να κάνει τους οδηγούς να μη μπορούν να επιβιώσουν. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του, κατά την τελευταία τους συνάντηση.

Λυμπερόπουλος: Οργανώνετε να μιλήσουν για να πάρει συγχαρητήρια μετά από την ομοσπονδία ο κ. Κυρανάκης, όπως συνήθως κάνει. Μπράβο σας. Είστε ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου.

Κυρανάκης: Απαράδεκτη!

Λυμπερόπουλος: Κάντε μου μήνυση. Κάντε μου μήνυση. Έχω ζήσει χούντα…

Αραμπατζή (προεδρεύουσα): Διαγράφεται από τα πρακτικά.

Λυμπερόπουλος: …δικτατορικών αποφάσεων. Που δεν σέβεται τίποτα δημοκρατικό.

Aραμπατζή: Διαγράφεται από τα πρακτικά.

Λυμπερόπουλος: Διαγράφτε τα όλα. Εγώ τα λέω στον κόσμο.

Καραγεωργοπούλου: Αυτό είναι λογοκρισία κυρία Πρόεδρε.

Αραμπατζή: Εσείς που λαμβάνετε τον λόγο από το προεδρείο ως μη μέλος της επιτροπής, μιλάτε για λογοκρισία; Εσάς σας αρέσει να εκφέρονται τέτοιες εκφράσεις στο κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ.

Λυμπερόπουλος: Δεν ήρθα να προσευχηθώ. Υπερασπίζομαι τη ζωή 30.000 οικογενειών. Δεν έχει κάνει διαβούλευση με την κοινωνία των ταξιτζήδων. Όσες εισηγήσεις κάναμε εμείς πριν τη διαβούλευση. Μετά, πρόσθεσε πράγματα που είναι εξαντλητικά για τον κλάδο. Μας είχε μια απάντηση. Απειλή σε προσωπικό επίπεδο ακόμη και για τη ζωή μου, σηκώνοντας τον δείκτη του χεριού του. ‘Θα δεις τι θα πάθεις’, μου είπε μέσα στο γραφείο του.

Κυρανάκης (Εκτός μικροφώνου): Είστε ψεύτης.

Λυμπερόπουλος: Είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί, τόνισε ότι όλη η Ευρώπη έχει μεταφέρει την ρύθμιση για το 2035 σε αντίθεση με τη χώρα μας. Όπως τόνισε, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για να εφαρμοστεί…

«Ούτε σε ένα καράβι μπορείς να μπεις, αν έχεις πάνω από 40% στην μπαταρία. Για αυτό δεν ήρθαν οι σύμμαχοί του εδώ. Ντροπή κ. Κυρανάκη», είπε, προσθέτοντας για τη ρύθμιση για το ποινικό μητρώο: «Την κάνεις αυτή τη δουλειά για να τελειώσουν τα ταξί στη χώρα μας. Θα σας έχει φωτογραφία ο κάθε ταξιτζής στο αυτοκίνητό του».