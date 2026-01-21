Επίθεση Χατζηδάκη σε Ανδρουλάκη: Λέτε ό,τι και οι ψεκασμένοι, τα εμβόλια για την ευλογιά δεν είναι εγκεκριμένα

Τρεις σαφείς προτεραιότητες για το μέλλον της γεωργίας και της κτηνοτροφίας παρουσίασε από το βήμα της Βουλής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση και ειδικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή τη συζήτηση για τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς.

Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε εκτενή αναφορά στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και στελεχών της αντιπολίτευσης για εμβολιασμό των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς. Αποκάλυψε απάντηση του Επιτρόπου για την Υγεία και την Προστασία των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι ο οποίος αναφέρει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ. Επίσης προειδοποιεί ότι αν εφαρμοστεί εμβολιασμός τότε τα γαλακτοκομικά προϊόντα που θα προέρχονται από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα υπόκεινται σε μέτρα που ορίζει ο Κανονισμός. «Δηλαδή θα απαγορευθεί η εξαγωγή της φέτας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Προτείνετε μαζί με διάφορους λαϊκιστές και ψεκασμένους να αγνοήσουμε την επιστημονική κοινότητα, και να απαγορευθεί η εξαγωγή της φέτας».

Στο επίκεντρο της ομιλίας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στην Ολομέλεια της Βουλής βρέθηκαν οι τρεις κυβερνητικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα:

Πρώτον, η εφαρμογή του νέου ψηφιακού και οριστικού συστήματος καταβολής αγροτικών ενισχύσεων, με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την οποία χαρακτήρισε τομή που θα διασφαλίσει διαφάνεια και δικαιοσύνη υπέρ των πραγματικών παραγωγών

Δεύτερον, η αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως ο κατακερματισμένος αγροτικός κλήρος, η έλλειψη κατάρτισης, η ανάγκη ενεργότερου ρόλου γεωπόνων και κτηνιάτρων, καθώς και η καλύτερη οργάνωση των παραγωγών

Τρίτον, η προετοιμασία της χώρας για τη διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2028–2034, με στόχο τη μεγαλύτερη σύνδεση των ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση στο σύστημα επιδοτήσεων, σημειώνοντας ότι εξοικονομήθηκαν 160 εκατ. ευρώ, τα οποία –όπως είπε– κατευθύνονται πλέον στους πραγματικούς παραγωγούς. «Υπάρχει κόμμα που θέλει να επιστρέψουμε στο παλιό σύστημα των προστίμων και των καταλογισμών από την Κομισιόν;», ανέφερε με αιχμή προς την αντιπολίτευση.

Παρουσίασε στοιχεία που –κατά την κυβέρνηση– δείχνουν βελτίωση του πρωτογενούς τομέα τα τελευταία χρόνια: αύξηση των εξαγωγών τροφίμων, πλεονασματικό αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια και άνοδο των επενδύσεων. Υπενθύμισε ότι το 2025 καταβλήθηκαν στους αγρότες 3,82 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2024.

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στη Διακομματική Επιτροπή, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τις αιχμές του προς την ηγεσία του κόμματος: «Εμείς αναγνωρίζουμε λάθη και προχωρούμε σε διορθώσεις. Άλλοι εμφανίζονται αλάνθαστοι. Η κρίση ανήκει στην κοινωνία».