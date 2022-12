Πολιτικό «σεισμό» έχουν προκαλέσει τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή και την φερόμενη εμπλοκή της σε υπόθεση διαφθοράς με χρηματισμό από το Κατάρ. Τις τελευταίες ώρες μάλιστα οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες φθάνουν με το σταγονόμετρο και φαίνεται ότι η υπόθεση εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ.

ΜΜΕ στο Βέλγιο μεταδίδουν ότι για την υπόθεση διαφθοράς με χρηματισμό από το Κατάρ κρατούνται από τις Αρχές επτά άτομα. Μεταξύ αυτών η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή, ο πατέρας της και ο σύντροφος της Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Υπενθυμίζεται ότι πριν τη προσαγωγή της ευρωβουλευτού, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε σπίτι που έμενε στις Βρυξέλλες όπου εντοπίστηκαν σακούλες με μεγάλα χρηματικά ποσά.

Αύριο, Κυριακή (11.12.2022), αναμένονται και οι γραπτές ανακοινώσεις από την Εισαγγελία στις Βρυξέλλες για την υπόθεση, αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι θα γίνονταν ανακοινώσεις για το θέμα αυτό σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν θα δοθεί συνέντευξη Τύπου, αλλά απλώς θα εκδοθεί ένα δελτίο Τύπου.

Η Εύα Καϊλή «δικάζεται» στα social media για την υπόθεση διαφθοράς με το Κατάρ – «Να πληρώσετε όπως σας αξίζει…»

Πληροφορίες πάντως θέλουν αυτή η υπόθεση να έχει πολλά πλοκάμια και να είναι ακόμα περισσότερα αυτά που πρέπει να διαλευκανθούν. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σε σπίτι της Εύας Καϊλής στις Βρυξέλλες βρέθηκαν σακούλες με μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ άλλα υποστηρίζουν ότι ένα χαρτοφύλακα με χρήματα είχε και ο πατέρας της ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο, αφού προηγήθηκε έφοδος των Αρχών σπίτι της στις Βρυξέλλες και κατασχέθηκαν σακούλες με μετρητά, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί το ακριβές ποσό. Το γραφείο της έχει σφραγιστεί και τα κινητά της τηλέφωνα όπως και οι υπολογιστές που χρησιμοποιούσε ερευνώνται από τις αρχές.

Την Παρασκευή (09.12.2022) οι βελγικές Αρχές έκαναν τουλάχιστον 17 έρευνες σε διάφορους δήμους των Βρυξελλών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι άλλοι προσαχθέντες είναι ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος ήταν παλαιότερα συνεργάτης του επίσης συλληφθέντος πρώην σοσιαλιστή ευρωβουλευτή (2004-2019), Πιερ Αντόνιο Πανκέρι. Προσήχθη επίσης ο νεοδιορισθείς γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), Luca Vincentini, ο οποίος επί 11 χρόνια ήταν ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC). Το πέμπτο πρόσωπο είναι ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, διευθυντής της ΜΚΟ, «No Peace Without Justice». Προσήχθησαν παράλληλα στο Μπέργκαμο της Ιταλίας η σύζυγος και η κόρη του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή, Πιερ Αντόνιο Πανκέρι, ο οποίος είναι ο ιδρυτής μιας εκ των ΜΚΟ που ερευνά η βελγική αστυνομία, της «Fight Impunity», η οποία από το 2019 μάχεται κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο σπίτι του Πανκέρι στις Βρυξέλλες βρέθηκαν 600.000 ευρώ. Έγινε επίσης γνωστό ότι οι βελγικές αρχές διενήργησαν έρευνα στα σπίτια και τα γραφεία συνεργατών δύο Βέλγων ευρωβουλευτών, της Μαρί Αλένα, πρώην υπουργού του Βελγίου και του Μαρκ Ταραμπέλα, οι οποίοι επίσης ανήκουν στην ομάδα των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αρχές κατάσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σφράγισαν τα γραφεία των βοηθών τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ η ευρωβουλευτής οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές κατόπιν αυτόφωρου εγκλήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο εισαγγελέας να δικαιολογήσει το αυτόφωρο για να μπορέσει να συνεχιστεί και η κράτησή της. Σε διαφορετική περίπτωση θα αφεθεί ελεύθερη και θα κριθεί το ζήτημα της συμμετοχής της σε οποιαδήποτε παραβατική ενέργεια μέσω της διαδικασίας αιτήματος άρσης ασυλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εναλλακτικά, ο δικαστής να παρατείνει την κράτηση για ακόμη ένα μήνα μέχρις ότου στοιχειοθετηθούν όλα τα στοιχεία του αυτοφώρου. Πρόκειται για μια περίπλοκη δικονομικά διαδικασία το ζήτημα της ασυλίας της που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσει για πολύ καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι οι εμπλεκόμενοι είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι βελγικές αρχές προσπαθούν και να δέσουν την υπόθεση, η οποία κατόπιν ανακοίνωσης της εισαγγελίας ερευνάται εδώ και πολλούς μήνες.

Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσει ότι ο Πιερ Αντόνιο Παντζέρι είναι το πρόσωπο-«κλειδί», γεγονός που προκύπτει από το ότι στο σπίτι του φέρεται να βρέθηκαν 600.000 ευρώ μετρητά και κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης προσήχθησαν η κόρη και η σύζυγός του.

Τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες για την Εύα Καϊλή και την φερόμενη εμπλοκή της σε υπόθεση διαφθοράς με χρηματισμό από το Κατάρ, δεν έχουν προκαλέσει «πολιτικό σεισμό» μόνο στην Ελλάδα αλλά και την Ιταλία και το Ευρωκοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αντέδρασε άμεσα και προχώρησε στη διαγραφή της Εύας Καϊλή, το ίδιο και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές (PES) θέτοντας την εκτός Ευρωομάδας. Ακολούθησαν επίσης ανακοινώσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ.

Το σκάνδαλο όμως φαίνεται να αφορά σε σημαντικό βαθμό και την Ιταλία. Τα Ιταλικά ΜΜΕ μιλούν εκτενέστερα για την θύελλα που έχει ξεσπάσει στο Ευρωκοινοβούλιο, εφόσον τα 4 πρώτα ονόματα που ήρθαν στην επιφάνεια είναι Ιταλών.

Η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, όπου ευρωβουλευτές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν επείγουσα συζήτηση για την βελτίωση της λειτουργίας των κανόνων της ηθικής σε αυτόν το μεγάλο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», σύμφωνα με την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International). «Εδώ και πολλές δεκαετίες, το Κοινοβούλιο επέτρεψε την ανάπτυξη μίας κουλτούρας ατιμωρησίας (…) και μία απόλυτη απουσία ανεξάρτητου ηθικού ελέγχου».

Ο έλεγχος αυτός είναι «ελαττωματικός» στον θεσμό (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), έγραψε στο Twitter ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής του Δικαίου στο College de l’ Europe της Μπρυζ. Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Μανόν Ομπρί (ριζοσπαστική αριστερά) κατήγγειλε σήμερα «το επιθετικό lobbying του Κατάρ» και ζήτησε την διεξαγωγή συζήτησης για το θέμα την προσεχή εβδομάδα στο Στρασβούργο, όπου συνέρχεται η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεργασθούμε με την δικαιοσύνη», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανίδα αντιπρόεδρος της Ευρωκοινοβουλίου Νίκολα Μπέερ δηλώνει ότι η Εύα Καϊλή «θα πρέπει σε ένα πρώτο βήμα να αποχωρήσει από τη θέση της αντιπροέδρου» και, εάν τυχόν επιβεβαιωθούν οι υποψίες περί διαφθοράς, στη συνέχεια να παραδώσει και την έδρα της. Σημειώνει επίσης ότι έχει την γνωρίσει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στο προεδρείο του Κοινοβουλίου και είχε αποκομίσει την εντύπωση ότι ήταν πάντα «επιμελής, ευπρεπής, με σταθερό φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών (S&D) ζητά την καθαίρεση της Ελληνίδας αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Όπως εξηγεί Iratxe Garcia Perez, οι Σοσιαλδημοκρατές, θα επικαλεστούν στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων το άρθρο 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καθαιρεθεί από την θέση η κ. Καϊλή. Επιπλέον, η κ. Πέρεζ, σημειώνει ότι όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, πρέπει να αντικατασταθεί η Εύα Καϊλή, προκειμένου να προστατευθεί η αξιπιστία του θεσμού και να μη χάσουν την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες.

S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure.



Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust