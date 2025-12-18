Πολιτική

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα για πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις που είχε εισηγηθεί η Ελεονώρα Μελέτη

Η ευρωβουλευτής τόνισε ότι τα γυναικεία σώματα δεν ανήκουν στα κόμματα και πως η υγειονομική φροντίδα δεν μπορεί να εξαρτάται από ιδεολογίες
Ελεονώρα Μελέτη
Η Ελεονώρα Μελέτη

Την Τετάρτη (17.12.2025), στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «My Voice My Choice» για την πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις, με 358 ψήφους υπέρ, που είχε εισηγηθεί η Ελεονώρα Μελέτη.

Μάλιστα, η Ελεονώρα Μελέτη, ως ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι τα γυναικεία σώματα δεν ανήκουν στα κόμματα και πως η υγειονομική φροντίδα δεν μπορεί να εξαρτάται από ιδεολογίες.

«Τα γυναικεία δικαιώματα δεν ανήκουν στα κόμματα. Ανήκουν στις γυναίκες. Η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το πού γεννήθηκες. Η ασφάλεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχεις. Η υγειονομική φροντίδα δεν μπορεί να εξαρτάται από ιδεολογίες», δήλωσε η Ελεονώρα Μελέτη από το βήμα της ολομέλειας.

 
 
 
 
 
«Εμπιστευόμαστε τις γυναίκες; Όχι στα εύκολα. Όχι όταν είναι της μόδας. Αλλά όταν είναι δύσκολο. Όταν χρειάζεται. Στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής μιας γυναίκας, η Ευρώπη δεν πρέπει να κρίνει. Πρέπει να εμπιστεύεται και να στηρίζει», τόνισε ακόμα. 

