Πολιτική

Φαραντούρης για κόμμα Καρυστιανού: Δεν θα μπω σε σπέκουλα για μελλοντικά και αβέβαια

Όταν ρωτήθηκε σχετικά σημείωσε πως είναι «καλοδεχούμενο» ένα κόμμα με την εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού και όπως είπε χαρακτηριστικά «έχει κάθε δικαίωμα»
O Νικόλαος Φαραντούρης
O Νικόλαος Φαραντούρης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

«Καλοδεχούμενο» χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, τη δημιουργία κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει την προσχώρησή του σε αυτό.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Δευτέρας (5.1.25) η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κόμματος και μίλησε με θερμά λόγια για τον Νικόλα Φαραντούρη: «Τον γνώρισα από κοντά, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Τρίτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και όταν ρωτήθηκε σχετικά σημείωσε πως είναι «καλοδεχούμενο» ένα κόμμα με την εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού και όπως είπε χαρακτηριστικά «έχει κάθε δικαίωμα».

 

Σε ερώτηση αν θα προσχωρήσει στο κόμμα της Καρυστιανού ο ίδιος σημείωσε: «Να ανακοινωθεί πρώτα (το κόμμα);» και συνέχισε λέγοντας: «Δεν θέλω να μπω σε σπέκουλα για μελλοντικά και αβέβαια. Νομίζω ότι το αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια θα εξελιχθεί σε τσουνάμι».

Πολιτική
