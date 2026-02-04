Φλωρίδης για πλατφόρμα δικαστικών επιμελητών: Η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια, δεν περιορίζει την δικηγορική ύλη

Σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση της Δικαιοσύνης χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των δικαστικών επιμελητών, υπογραμμίζοντας πως έτσι ενισχύεται η διαφάνεια και θωρακίζεται η θεσμική λειτουργία του κράτους δικαίου.

«Η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δικαστικών επιμελητών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε πως «όταν καταγράφεται το ίχνος όλων όσοι εμπλέκονται σε μια διαδικασία, δεν υπάρχουν “αόρατοι” ή υποκρυπτόμενοι». Όπως είπε, μέσω της τεχνολογίας διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε ενέργειας, είτε προέρχεται από φυσικό είτε από νομικό πρόσωπο, γεγονός που καθιστά την παρέμβαση του ισχυρού λιγότερο αποτελεσματική σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας.

Υπογράμμισε, επίσης, τη θεσμική σημασία της νέας ψηφιακής υποδομής, τονίζοντας ότι «όταν διασφαλίζεται η διαφάνεια, ωφελούνται κυρίως οι ασθενέστεροι». Αντίθετα -όπως επεσήμανε– «οι ισχυροί ευνοούνται όταν υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, γιατί διαθέτουν τα μέσα να αποκρύπτουν πράγματα». Η λειτουργία της νέας πλατφόρμας, σύμφωνα με τον Γιώργο Φλωρίδη, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κρίσιμης διαδικασίας που περνά πλέον σε ψηφιακό περιβάλλον, ενισχύοντας το αίσθημα δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, με αφορμή αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση η δημιουργία της πλατφόρμας δεν περιορίζει τη δικηγορική ύλη». Μάλιστα, αναφερόμενος στον ρόλο του δικαστικού επιμελητή τόνισε: «Είναι ο κρίσιμος ουδέτερος σε μια καθοριστική διαδικασία που αφορά τις περιουσίες των ανθρώπων. Είναι το ουδέτερο πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει υποθέσεις με τη σφραγίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν κατά το νόμο. Το γεγονός ότι οι ίδιοι δικαστικοί επιμελητές, αυτήν τη διαδικασία την οποία επιτελούν ως τρίτοι και αντικειμενικά ουδέτεροι, ζήτησαν να γίνει με ψηφιακό τρόπο, δείχνει την ευθύνη που οι ίδιοι αναλαμβάνουν. Και δείχνει επίσης ότι ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών στέκεται με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στο λειτούργημα το οποίο επιτελεί».

Τη θεσμική τομή που επιφέρει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα στη διαδικασία κοινοποίησης πράξεων από δικαστικούς επιμελητές ανέδειξε, από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, κατά την παρουσίαση του έργου. Όπως υπογράμμισε, το νέο σύστημα αντικαθιστά ένα παρωχημένο και συχνά διάτρητο καθεστώς, ενισχύοντας τη διαφάνεια και κυρίως την εχεμύθεια της διαδικασίας.

«Μέχρι σήμερα, τα βιβλία κοινοποιήσεων βρίσκονται σε δημόσια θέα, χωρίς κανέναν απολύτως σεβασμό στις υποχρεώσεις απορρήτου και εχεμύθειας», σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης. «Πλέον, πρόσβαση θα έχει μόνο όποιος διαθέτει τους σχετικούς κωδικούς –δηλαδή οι άμεσα εμπλεκόμενοι– αποκλείοντας πλήρως την παρέμβαση ή την επίβλεψη από τρίτους».

Αναφερόμενος στην προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών, ο Ιωάννης Μπούγας διαβεβαίωσε ότι ενισχύονται οι εγγυήσεις και για αυτούς αλλά και για τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους, με τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων σε δύο στάδια και με τις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν ήδη. Τα οφέλη, όπως είπε, είναι πολλαπλά: απλοποιείται η διαδικασία, μειώνεται η γραφειοκρατία και αποσυμφορούνται οι γραμματείες των δικαστηρίων από έναν φόρτο που επιβαρύνει διαχρονικά το προσωπικό.

Χαρακτήρισε επίσης τον δικαστικό επιμελητή «θεματοφύλακα της εκτελεστικής διαδικασίας», επισημαίνοντας ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα τον ενισχύει στον θεσμικό του ρόλο, κατά τα πρότυπα που ισχύουν στις λοιπές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα

Η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2024 η ψηφιακή πλατφόρμα portal.odee.gr διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα την υποχρεωτική ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Έκτοτε, όλες οι κατασχέσεις και κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια των δικαστικών επιμελητών που απευθύνεται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας.

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, «ειδικά σε περιπτώσεις όπως η “κατάσχεση εις χείρας τρίτου”, η επίδοση μπορεί να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης της επίδοσης (πχ Τράπεζα ή άλλος φορέας) διαθέτει εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό ΣΗΔΕ και έχει δηλώσει στην πλατφόρμα την επιθυμία του να παραλαμβάνει ηλεκτρονικές επιδόσεις, ορίζοντας ταυτόχρονα, ανά Εφετείο, αρμόδιο υπάλληλο για την παραλαβή, ο οποίος διαθέτει έγκυρη εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS, ώστε να διασφαλίζεται η τοπική αρμοδιότητα».

Να σημειωθεί ότι η «κατάσχεση εις χείρας τρίτου» είναι η διαδικασία με την οποία το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ) ή κάποιος ιδιώτης δανειστής, λαμβάνει χρήματα, όχι απευθείας από τον ίδιο τον οφειλέτη, αλλά απευθείας από την πηγή τους (πχ μέσα από τον τραπεζικό λογαριασμό ή τον μισθό του), πριν δηλαδή αυτά φτάσουν στα χέρια του οφειλέτη.