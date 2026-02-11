Φλωρίδης κατά Βενιζέλου για το άρθρο 86: Θα χάσει κατά κράτος αν ανοίξει η συζήτηση για τις παραπομπές

Την ανάγκη η τελική επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να διαθέτει «δημοκρατική νομιμοποίηση» υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο οι ανώτατοι δικαστικοί να εκλέγονται αποκλειστικά από το σώμα των δικαστών. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Φλωρίδης ενέταξε τη συζήτηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που προωθεί η κυβέρνηση, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου τόσο ως προς το άρθρο 86 όσο και ως προς τον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει.

Ο Γιώργος Φλωρίδης , σχολιάζοντας τη δημόσια παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση, επέμεινε ότι «το μείζον» είναι το άνοιγμα της ίδιας της διαδικασίας, την οποία χαρακτήρισε «κορυφαία», καθώς –όπως είπε– δίνει τη δυνατότητα σε όλους να καταθέσουν προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα. Ενδεικτικά παρέπεμψε στο «αρχικό περίγραμμα» της πρωθυπουργικής πρότασης: παρέμβαση στο πολιτικό σύστημα με αφορμή το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, αναμόρφωση της λειτουργίας του κράτους με αιχμή τη σχέση μονιμότητας και αξιολόγησης, αλλαγές για «πιο δημοκρατική» επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αλλά και συζήτηση για την οικονομική σταθερότητα. Κατά τον υπουργό Δικαιοσύνης, το πλαίσιο αυτό συνιστά «ευκαιρία και ευθύνη» για τα κόμματα να προσέλθουν με συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Απαντώντας, ωστόσο, στο επιχείρημα του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί «αφερεγγυότητας» της κυβέρνησης –με αιχμή τους χειρισμούς σε υποθέσεις που άγγιξαν υπουργούς και το άρθρο 86– ο Γιώργος Φλωρίδης απέφυγε να μπει σε σύγκριση «παραπομπών» και αντιπαραθέσεων του παρελθόντος, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια συζήτηση οδηγεί σε «ιστορικούς συμψηφισμούς». «Φοβάμαι ότι πάμε σε αυτές τις συγκρίσεις ο κ. Βενιζέλος θα χάσει κατά κράτος γιατί θα θυμηθούμε τι έγινε με παλιότερες παραπομπές που δεν έγιναν και οι οποίοι τελικά πήγαν φυλακή» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Υποστήριξε δε ότι η ουσία βρίσκεται αλλού: στη θεσμική υποχρέωση των πολιτικών δυνάμεων να συμμετάσχουν ενεργά σε μια διαδικασία που αφορά «τη δημοκρατία, το κράτος, τη Δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι υπάρχει θεσμική δυνατότητα τα κόμματα να εισηγηθούν και άλλες αναθεωρητέες διατάξεις, εφόσον συγκεντρώσουν 50 υπογραφές, και κατέληξε πως η επιλογή να μη συμμετάσχει κανείς, επικαλούμενος «διαδικαστικές δικαιολογίες», δεν συνάδει –όπως είπε– με την «υπέρτατη ευθύνη» που απαιτεί η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Τον Μάρτιο η πρόταση Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Γιώργος Φλωρίδης επίσης σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τον Μάρτιο την πρότασή του, ενώ περιέγραψε τους άξονες της συζήτησης: παρεμβάσεις στο πολιτικό σύστημα με αφορμή το άρθρο 86, ζητήματα λειτουργίας του κράτους (όπως η σχέση μονιμότητας και αξιολόγησης), τρόπους «πιο δημοκρατικής» επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και το ζήτημα της οικονομικής σταθερότητας. Ανέφερε, ακόμη, ότι τα κόμματα μπορούν να προσθέσουν διατάξεις προς αναθεώρηση συγκεντρώνοντας 50 υπογραφές, κάνοντας λόγο για «ευθύνη απέναντι στον κόσμο» να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διαδικασία.

Για την ηγεσία της Δικαιοσύνης

Υπενθύμισε ότι το 2024 ψηφίστηκε νόμος σύμφωνα με τον οποίο οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, με μυστική ψηφοφορία, καταρτίζουν κατάλογο δικαστών που θα επιθυμούσαν να επιλεγούν για την ηγεσία τους. Όπως είπε, η πρώτη εφαρμογή –για τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου– έδειξε ότι η επιλογή έγινε εντός των προτάσεων που διατυπώθηκαν τόσο από τα δικαστήρια όσο και από τη Βουλή. Ωστόσο, τάχθηκε κατά της πλήρους «αυτοεκλογής» των ηγεσιών, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημοκρατία», καθώς –όπως ανέφερε– δεν νοείται η μία από τις τρεις εξουσίες να στερείται οποιασδήποτε αναφοράς στη λαϊκή κυριαρχία. Ως πιθανές λύσεις ανέφερε είτε την επιλογή από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία είτε, κατά άλλη άποψη, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο

Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, λέγοντας ότι το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός της επόμενης εβδομάδας, με στόχο να παραμείνει ανοικτό τουλάχιστον έναν μήνα και να ψηφιστεί έως το τέλος Μαρτίου. Στις βασικές παρεμβάσεις περιέγραψε τον διαχωρισμό της κληρονομούμενης περιουσίας από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου, ώστε τα χρέη να μην «μεταφέρονται» πέραν της αξίας της κληρονομιάς, καθώς και την εισαγωγή του θεσμού των κληρονομικών συμβάσεων, με στόχο –όπως είπε– να περιοριστούν οι μεταθανάτιες διαμάχες. Υπενθύμισε επίσης ότι ήδη από 1ης Νοεμβρίου εφαρμόζεται νέα διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο ολοκλήρωσης.

Τι είπε σχετικά με τη δίκη για τα Τέμπη

Αναφερόμενος στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, υποστήριξε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ορίσει την 23η Μαρτίου ως ημερομηνία έναρξης και ανέφερε ότι η Ελλάδα οδηγείται σε δίκη «σε τρία χρόνια», όταν –κατά τον ίδιο– αντίστοιχες διαδικασίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρειάστηκαν σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα.