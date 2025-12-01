«Φωτιές» ανάβει στο ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας και οι υποθετικές συνεργασίες: Ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας και οι άλλοι

«Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες!». Με γνώμονα αυτή τη φράση, στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν χαράξει ξεκάθαρη πορεία απέναντι στη ΝΔ, θέτοντας ως στόχο την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο, προκειμένου να έχουν εκείνοι την πρωτοβουλία των κινήσεων για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης.

Και αν αυτό αποτελεί «κοινό τόπο», το πώς μπορεί να γίνει πράξη, είναι η… λεπτομέρεια που οδηγεί σε εσωκομματικές τριβές. «Αν δε συζητήσουμε από τώρα, για να αναζητήσουμε κοινούς τόπους και προγραμματικές συγκλίσεις, τι κυβέρνηση θα γίνει; Θα τρέχουμε στα τριήμερα που προβλέπει το Σύνταγμα να μοιράζουμε καρέκλες;», διερωτήθηκε ο Χάρης Δούκας, επιμένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνομιλεί με όλα τα προοδευτικά κόμματα, μη εξαιρουμένου και του κόμματος Τσίπρα(!) εφόσον αυτό δημιουργηθεί.

Απαντώντας δε, στο επιχείρημα του Νίκου Ανδρουλάκη ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, δε θα μοιράσει καρέκλες, αλλά θα αναζητήσει προγραμματικές συμφωνίες, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, στενοί συνεργάτες του δημάρχου Αθηναίων θυμίζουν με νόημα ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα σχηματισμού κυβέρνησης σε διάστημα πέντε ή έξι μηνών, όταν εδώ προβλέπεται συνταγματικά χρόνος τριών ημερών, ήτοι ελάχιστος κατά τους ίδιους για τέτοιου είδους συζήτηση και συμφωνία.

Στο ότι το διάστημα τριών ημερών δεν επαρκεί για μία τέτοια συζήτηση συνηγορεί ο Παύλος Γερουλάνος, που ζητά η συζήτηση για τις κυβερνητικές συνεργασίες να γίνει στο Συνέδριο. Για «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση και τη δεξιά πολιτική, μιλά ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ζητώντας το ΠΑΣΟΚ να κάνει γενναίο άνοιγμα σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας που επιζητούν διέξοδο εναλλακτικής κυβερνητικής έκφρασης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι «στην ανάγκη σύνθεσης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, οι ανακάμπτουσες νοοτροπίες και τα επανεμφανιζόμενα πρόσωπα» δεν έχουν να προσφέρουν.

Ο λόγος προφανώς, γίνεται για τον Αλέξη Τσίπρα και την… επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο μέσα από την «Ιθάκη», που παρουσιάζεται και επίσημα μεθαύριο Τετάρτη στο Παλλάς. Και ενώ ακόμα και η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε ξεκάθαρα ότι «ο αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης», στο ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά απαρατήρητη περνά η κινητικότητα του πρώην πρωθυπουργού, που ήδη μάλιστα μετράται στις δημοσκοπήσεις, χωρίς καν να έχει ιδρύσει κόμμα. Στην παρουσίαση του βιβλίου του πάντως, δεν αναμένεται να παραβρεθούν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν την εκδήλωση, προάγγελο της δημιουργίας κόμματος με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, που φιλοδοξεί μάλιστα να εκφράσει σύσσωμη την προοδευτική παράταξη.

Αντίθετα, το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις όπου παρίστανται στελέχη άλλων κομμάτων στα αριστερά της Χαριλάου Τρικούπη, με τον συμβολισμό να… νομιμοποιεί ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν θέλησε έστω και την τελευταία στιγμή και έστω μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος να δώσει το «παρών» σε εκδήλωση για την Cop30, όπου μίλησαν ακόμα τρεις πολιτικοί αρχηγοί, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Επιμένουν στην «κοινωνική ατζέντα»

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να δίνουν βάρος στην «κοινωνική ατζέντα». Με τους αγρότες να έχουν «κόψει στα δύο» τη χώρα, ήδη από χθες και να αποφασίζουν σήμερα τις επόμενες κινήσεις τους, στο ΠΑΣΟΚ επιτίθενται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει.

Κάνοντας λόγο για «μειωμένες ενισχύσεις» και «άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς», αφού αντί του 70% της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή στους αγρότες, δόθηκε μόλις το 44%, καταγγέλλουν ότι για να σταματήσει την αγανάκτηση των αγροτών η κυβέρνηση, χρησιμοποίησε αστυνομική βία. «Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες», λένε, καταλογίζοντας επιπλέον «απρονοησία» και «διαχειριστική ανικανότητα» στην κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν προέβαινε σε πρόχειρες λύσεις, όπως η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ χωρίς να έχει προετοιμαστεί σωστά.

Αντ’ αυτού, θυμίζουν πόσο ανέδειξε το αγροτικό το ΠΑΣΟΚ, με την μεγάλη εκδήλωση στη Λάρισα, την περιοδεία Ανδρουλάκη σε τέσσερις νομούς για την ευλογιά και την κατάθεση προτάσεων σε ανύποπτο χρόνο, στεκούμενοι στο πλάι των αγροτών, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη μίας κοινωνικής ομάδας που παραδοσιακά τους στήριξε.

Αμέσως μετά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί το κυκλοφοριακό, κορυφαίο θέμα για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου και όλων των μεγάλων πόλεων. Το ζήτημα αναμένεται να ανοίξει και επισήμως αύριο Τρίτη, σε μία εκδήλωση για το θέμα, όπου θα γίνει προσπάθεια οι πολίτες να ταυτίσουν το ΠΑΣΟΚ με τον πολιτικό χώρο εκείνον, που δεν μένει στα ευχολόγια, αλλά κάνει κινήσεις προς την επίλυση του προβλήματος.