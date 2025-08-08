Συμβαίνει τώρα:
Γεωργιάδης για Λένα Σαμαρά: Εξετάστηκε από νευρολόγο στο Σισμανόγλειο που ζήτησε τη μεταφορά της στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού

Η Λένα Σαμαρά, υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την οικογένειά της στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό - Ο υπουργός Υγείας απαντά σε όσους υποστηρίζουν ότι η μετακίνησή της έγινε λόγω έλλειψης προσωπικού
Θλίψη επικρατεί στον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά, υπέστη χτες (07.08.2025) επιληπτικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την οικογένειά της στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Από εκεί, μετά από εξετάσεις και ελέγχους οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό. Ωστόσο, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, υπέστη ανακοπή και τελικά κατέληξε.

Το γεγονός της μεταφοράς της από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, αποτέλεσμα αφορμή συζήτησης για την κατάσταση στο Σισμανόγλειο και την επάρκεια του ιατρικού προσωπικού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πρώην πρωθυπουργό έσπευσε να σχολιάσει τα όσα ακούγονται περί έλλειψης νευρολόγου από το Σισμανόγλειο.

«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο “Σισμανόγλειο” Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά.

Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του “Σισμανογλείου” έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του “Ευαγγελισμού” καθώς το “Σισμανόγλειο” δεν έχει Νευρολογική κλινική.

Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.

