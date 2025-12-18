Γεωργιάδης: Σε φρενίτιδα η Κωνσταντοπούλου γιατί φοβάται ένα κόμμα Τσίπρα και ένα κόμμα με Καρυστιανού

Με μια μακροσκελή ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλάει με σκληρά λόγια για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην οποία -όπως πληροφόρησε με προηγούμενη ανάρτηση- στέλνει εξώδικο άμεσα γιατί «με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία».

Στη νεότερη ανάρτησή του, για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι τις τελευταίες μέρες έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό της «σε τοξικότητα, ύβρεις, συκοφαντίες, μοχθηρία, αγένεια και γενικά στο bullying κατά πάντων», τονίζοντας ότι «έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ερώτημα είναι γιατί; Εννοώ γιατί τόσο πολύ τώρα; Θα μου πείτε πάντα έτσι είναι, αλλά δεν παρατηρείτε και εσείς τώρα ότι έχει ξεπεράσει και τον χειρότερο της εαυτό;» αναρωτιέται ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Φοβάται κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού

«Η απάντηση είναι απλή, ονομάζεται Κόμμα Τσίπρα και κυρίως ενδεχόμενο κόμμα Μαρίας Καρυστιανού» γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας ότι στο «ακροατήριο που γουστάρει το χάος και την ψευδεπίγραφη μαγκιά, η Ζωή τώρα προσπαθεί να κτίσει προνομιακή σχέση και να προλάβει τους πιθανούς της ανταγωνιστές. Ειδικά η κ. Μαρία Καρυστιανού, αν τελικά κάνει κόμμα (λέω εάν διότι τις μονές μέρες λέει ότι θα κάνει και τις ζυγές ότι την παρεξήγησαν) θα προκαλέσει τεράστια εκλογική ζημιά στην κα Κωνσταντοπούλου και το γνωρίζει καλά. Αυτό την έχει προφανώς αποσταθεροποιήσει και την έχει οδηγήσει σε αυτή την φρενίτιδα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι με την κίνησή του για νομικές ενέργειες, ανάγκασε την Ζωή Κωνσταντοπούλου να «τα μαζέψει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κα Κωνσταντοπούλου ούτε τρελή είναι όπως λένε και γράφουν διάφοροι, ούτε φυσικά χαζή κάθε άλλο, είναι πολύ πονηρή. Ξέρει ότι εάν ξεπεράσει τα όρια και την καταδικάσει κάποιος θα πάθει ζημιά. Αν όλοι κάνουν το ίδιο θα αναγκαστεί να μαζευτεί και το κυριότερο θα σπάσει η εικόνα της «ατρόμητης» «που τα βάζει με όλους μόνη της» εικόνα που της είναι απαραίτητη για την εκλογική της επιβίωση.

Στην απέραντη της τοξικότητα, η νομιμότητα και ο σεβασμός στον Κανονισμό της Βουλής και τους νόμους του Κράτους είναι η απάντηση. Μόνον έτσι θα εξουδετερωθεί. Αντιθέτως οι τσακωμοί τις δίνουν τον χώρο που χρειάζεται στο ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται» αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, για την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η κα Κωνσταντοπουλου με την εν γένει της συμπεριφορά δηλητηριάζει ολόκληρη την κοινωνία μας και οφείλουμε να αντισταθούμε και να εξηγήσουμε στους φίλους και τους γνωστούς μας που την επιδοκιμάζουν ότι αυτά που κάνει είναι και απαράδεκτα και επικίνδυνα» αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, καταλογίζοντας τη μεγαλύτερη ευθύνη στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«´Οταν το ΠΑΣΟΚ στις αρχές του έτους είχε αγκαλιάσει όλες τις συνομωσίες για τα Τέμπη, ματαίως έλεγα ότι βλάπτει και την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ. Στο πεδίο της λάσπης και της τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την κα Κωνσταντοπούλου, διότι ποτέ η απομίμηση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το πρωτότυπο. Τότε αν θυμάστε η Πλεύση Ελευθερίας είχε για πολλούς μήνες ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά και μόνον όταν βγήκαν τα βίντεο και κατέρρευσαν οι θεωρίες συνωμοσίας άρχισε να ξεφουσκώνει και βρέθηκε πάλι το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη θέση. Με τον τρόπο που πολιτεύτηκε το ΠΑΣΟΚ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε πάλι την ίδια πόρτα της τοξικότητας και συμβαίνει πάλι ακριβώς το ίδιο. Η Πλεύση ανεβαίνει και το ΠΑΣΟΚ πέφτει. Μέσα σε λίγους μήνες το ίδιο ακριβώς λάθος…(αλλά κύριε Ανδρουλάκη το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού).

Επιτέλους πρέπει το ΠΑΣΟΚ να καταλάβει ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτε απολύτως από την εξάπλωση της χυδαιότητας στην Πολιτική παρά μόνον να χάσει. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να έχει την αναγκαία σοβαρότητα και θεσμικότητα ενός μεγάλου πιθανώς κυβερνητικού κόμματος και όχι τα αντανακλαστικά μικρών κομμάτων που αγωνίζονται απλώς για να υπάρχουν. Αλλιώς η Χώρα μας μένει τελικά με μία Κυβερνητική επιλογή, καλό ίσως για μας στη Νέα Δημοκρατία, κακό όμως για την Ελλάδα και την ισορροπία του πολιτικού της συστήματος.

Καλά Χριστούγεννα» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.