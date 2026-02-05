Γιάννης Παναγόπουλος: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ που ελέγχεται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όπως αναφέρεται από το ΠΑΣΟΚ, η αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου έρχεται «έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του newsit.gr o πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Θέση για την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών στο πλαίσιο έρευνας που γίνεται για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ πήρε ο Γιάννης Παναγόπουλος. Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση που θα διαχειριστεί με καθαρότητα και εντιμότητα, ενώ άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται.
«Ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω, υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», είπε ο Γιάννης Παναγόπουλος και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να κάνω μάθημα σε κανέναν θα σας πω το δικό μου. Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι που δεν ξέρω γιατί, αν είναι επειδή διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».