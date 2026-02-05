Γιάννης Παναγόπουλος: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ που ελέγχεται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου, έως την διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ζητεί με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Όπως αναφέρεται από το ΠΑΣΟΚ, η αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου έρχεται «έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του newsit.gr o πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Θέση για την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών στο πλαίσιο έρευνας που γίνεται για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ πήρε ο Γιάννης Παναγόπουλος. Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση που θα διαχειριστεί με καθαρότητα και εντιμότητα, ενώ άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται.