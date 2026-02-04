Γιώργος Φλωρίδης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Το άρθρο 86 «σίγουρα δεν θα παραμείνει ως έχει»

Το άρθρο 86 του Συντάγματος «σίγουρα δεν θα παραμείνει ως έχει», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026) ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την έναρξη του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως εξετάζεται η ενίσχυση του ρόλου της Δικαιοσύνης, ακόμη και η πλήρης κατάργηση του άρθρου ή η θέσπιση ενδιάμεσων θεσμών –όπως εισαγγελείς που θα εισηγούνται στη Βουλή τη δίωξη πολιτικών προσώπων.

Εν όψει της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπενθύμισε ότι το άρθρο 86 τροποποιήθηκε ήδη το 2019, με την παραγραφή των αδικημάτων υπουργών να εξισώνεται πλέον με εκείνη των πολιτών, περιορίζοντας τον κίνδυνο ταχεία παραγραφής. Όπως είπε, «δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος τα αδικήματα να παραγράφονται σε ελάχιστο χρόνο», κάτι που στο παρελθόν προκαλούσε έντονη κοινωνική κριτική.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι το ισχύον πλαίσιο –στο οποίο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα για την άσκηση δίωξης– αποτελεί διεθνώς εφαρμοζόμενο μοντέλο σε αρκετές δυτικές δημοκρατίες. Όπως είπε, σήμερα κάθε υπόθεση που συναντά όνομα υπουργού διαβιβάζεται υποχρεωτικά στη Βουλή, γεγονός που προκαλεί κοινωνική αντίδραση. Τόνισε, δε, ότι στόχος της παρούσας συζήτησης είναι να μειωθεί η υπερβολική προστασία των πολιτικών, χωρίς ωστόσο να απειλείται η λειτουργία του πολιτεύματος από κατάχρηση των ποινικών διαδικασιών μέσω αβάσιμων ή προσχηματικών μηνύσεων.

Επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Για τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, η οποία επίσης προτείνεται προς αναθεώρηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αρχικά υπενθύμισε ότι με τον νόμο του 2024, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι (σσ 2025), οι Ολομέλειες των δικαστηρίων προτείνουν υποψηφίους με μυστική ψηφοφορία, η Βουλή διαμορφώνει τη δική της πρόταση και η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποκλειστικά από τον προβλεπόμενο κατάλογο.

Με αφορμή, δε, τις θέσεις που ακούγονται στον δημόσιο διάλογο ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να εκλέγει μόνη της την ηγεσία της, ο Γιώργος Φλωρίδης εξέφρασε τη θέση ότι μια εξουσία δεν μπορεί να νομιμοποιείται χωρίς καμία σύνδεση με τη λαϊκή ψήφο, άμεση ή έμμεση, επισημαίνοντας ότι «η πλήρης αυτοεκλογή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση είναι επικίνδυνη».