Πολιτική

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο – Συνελήφθη ο οδηγός που την τράκαρε και έφυγε

Ο 35χρονος οδηγός κρατείται στο τμήμα και την Πέμπτη θα οδηγηθεί στο εισαγγελέα
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Αφροδίτη Λατινοπούλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας την Τετάρτη 27 Αυγούστου, ενώ ο οδηγός που το προκάλεσε έφυγε από το σημείο. 

Συγκεκριμένα το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη η Αφροδίτη Λατινοπούλου έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία» στο Χαλάνδρι.

Στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, έπεσε άλλο όχημα και ο οδηγός του μετά την σύγκρουση έφυγε από το σημείο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.

Ο 35χρονος οδηγός συνελήφθη, οδηγήθηκε και κρατείται στο τμήμα και την Πέμπτη θα οδηγηθεί στο εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo