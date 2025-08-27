Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο – Συνελήφθη ο οδηγός που την τράκαρε και έφυγε

Η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας την Τετάρτη 27 Αυγούστου, ενώ ο οδηγός που το προκάλεσε έφυγε από το σημείο.

Συγκεκριμένα το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη η Αφροδίτη Λατινοπούλου έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία» στο Χαλάνδρι.

Στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, έπεσε άλλο όχημα και ο οδηγός του μετά την σύγκρουση έφυγε από το σημείο.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.

Ο 35χρονος οδηγός συνελήφθη, οδηγήθηκε και κρατείται στο τμήμα και την Πέμπτη θα οδηγηθεί στο εισαγγελέα.