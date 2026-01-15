Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε μόνη της την άρση της ασυλίας της από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Έλληνες πολίτες που με εμπιστεύτηκαν και με πλήρη επίγνωση της σημασίας της πράξης μου, κατέθεσα σήμερα οικειοθελώς αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Εδώ και μήνες δέχομαι ασταμάτητη λάσπη, συκοφαντίες, πολιτικές διώξεις και νομικές παρενοχλήσεις από πολιτικούς αντιπάλους, ΜΜΕ που

υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και κέντρα εξουσίας που ενοχλούνται από την παρουσία της Φωνής Λογικής στο Ευρωκοινοβούλιο» αναφέρει η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Η απάντησή μου είναι μία και ξεκάθαρη, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στην επιστολή μου» λέει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Η επιστολή της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην Ρομπέρτα Μέτσολα

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σας απευθύνομαι με την ιδιότητά μου ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ζητήσω επισήμως και οικειοθελώς την άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Συνθηκών και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη χώρα καταγωγής μου, την Ελλάδα, έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον μου από πολιτικούς αντιπάλους. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι οποιαδήποτε

αμερόληπτη δικαστική εξέταση θα αποδείξει αδιαμφισβήτητα την αθωότητά μου.

Ακριβώς επειδή δεν έχω τίποτα να αποκρύψω, και επειδή πιστεύω ακράδαντα στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κράτους δικαίου, θεωρώ ότι αποτελεί τόσο υποχρέωσή μου όσο και καθήκον μου —πρωτίστως απέναντι στους πολίτες που με τιμούν με την ψήφο τους—

να διευκολύνω την ταχεία και απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης.

Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει ούτε η παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την

κοινοβουλευτική μου ασυλία ως ασπίδα έναντι του δικαστικού ελέγχου, ζητώ οικειοθελώς την άρση της ασυλίας μου.

Το αίτημά μου υποβάλλεται προς το συμφέρον της νομικής σαφήνειας, της θεσμικής ακεραιότητας και του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών.

Επιθυμώ οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να είναι σε θέση να εξετάσουν την υπόθεση χωρίς καθυστέρηση, ώστε η αλήθεια να αποκαλυφθεί πλήρως το συντομότερο δυνατόν.

Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, να κινήσετε άμεσα τη σχετική διαδικασία, ώστε η άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης και να φωτιστεί πλήρως αυτή η πρωτοφανής πράξη πολιτικού εξαναγκασμού, η οποία απορρέει από την άνοδο της εκλογικής επιρροής της Φωνής».