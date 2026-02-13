Η δεύτερη «ανάγνωση» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Συγκρατημένη αισιοδοξία για αποφυγή κρίσεων και τα «αγκάθια» που παραμένουν

Το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αποτιμά το Μαξίμου, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Στα θετικά της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν η Αθήνα μετρά το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες μπορεί να συμφώνησαν ότι διαφωνούν στα θέματα – «αγκάθια», αλλά η κυβέρνηση είχε την δυνατότητα να προβάλλει τις θέσεις της για όλο το φάσμα των θέσεων που εγείρει η Άγκυρα ενάντια στο διεθνές δίκαιο και την ιστορία, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η διαφορά με την παρουσία μας είναι ότι υπάρχει απάντηση, υπάρχει απάντηση με επιχειρήματα και υπάρχει απάντηση με αποφασιστικότητα» τονίζουν.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για αποφυγή κρίσεων…

Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι η 6η σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και οι δηλώσεις των δύο ηγετών, κατέδειξαν ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό και λειτουργικό επίπεδο, το οποίο επιτρέπει τις δύο πλευρές να αποτρέπουν ή να διαχειρίζονται τις εντάσεις, ενώ διαβλέπει ότι καλλιεργούνται οι συνθήκες, ώστε να επιδιώκουν την εξέταση πιο δύσκολων ζητημάτων.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας διατηρούνται και επεκτείνονται, υπογράφονται αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες και, μέσω της εμπέδωσης αυτής της ατμόσφαιρας, μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι δεν θα παράγονται κρίσεις» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαμόγελα και αβρότητες αλλά τα «αγκάθια» παραμένουν…

Παρά τα χαμόγελα και τις αβρότητες στο «Λευκό Παλάτι» του Ερντογάν, τα μεγάλα και ακανθώδη ζητήματα στις σχέσεις με την Τουρκία όλοι ομονοούν ότι παραμένουν…

«Ουδέποτε η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι οι διαφωνίες θα εξαφανίζονταν ως δια μαγείας. Όμως το ότι ακόμη και οι διαφωνίες μπορούν να αναδεικνύονται χωρίς να προκαλούνται εντάσεις, είναι πρόοδος» τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι.

Έμφαση στο αίτημα της Αθήνας για άρση του casus bell…

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η κυβέρνηση στο γεγονός ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε στον πρόεδρο Ερντογάν και κατ’ ιδίαν, και στις δημόσιες δηλώσεις, θέμα άρσης κάθε απειλής προς την κυριαρχία της χώρας μας, κι ενώ η άρση του casus belli – που χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 – είναι και ο όρος για να άρει η Ελλάδα το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, ένταξη που επιθυμεί διακαώς η Άγκυρα.

Γεραπετρίτης: «Υπάρχει κατανόηση για μεγαλύτερα βήματα»

«Νομίζω ότι το έθεσε με έναν τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται αμφισβήτηση… Εφόσον επιθυμείς να καταστείς μέρος μιας συλλογικής άμυνας, δεν μπορείς, την ίδια στιγμή, να απειλείς τα μέρη που συνθέτουν αυτή τη συλλογική άμυνα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης (ERT NEWS).

«Δεν μπορώ να σας πω βεβαίως, ότι θα ανακληθεί το casus belli. Θέλω όμως να πω ότι αισθάνομαι πως αυτή την ώρα υπάρχει το επίπεδο εκείνο κατανόησης για να γίνουν μεγαλύτερα και πιο σημαντικά βήματα» πρόσθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το «αγκάθι» της οριοθέτησης Α.Ο.Ζ. και υφαλοκρηπίδας

Ως εξαιρετικά θετικό γεγονός προσμετρά η Αθήνα και την αναφορά Ερντογάν στο Διεθνές Δίκαιο και ότι… «δεν υπάρχουν άλυτα ζητήματα», σε συνάρτηση με τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού για μελλοντική παραπομπή στη Χάγη της οριοθέτησης Α.Ο.Ζ. και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παρ’ ότι η Αθήνα εκτιμά ότι σήμερα δεν υπάρχει το επίπεδο ωριμότητας και οι συνθήκες για να γίνει ένα βήμα μπροστά, καθώς οι δύο πλευρές «δεν έχουν καταλήξει στο εύρος της συζήτησης», θεωρεί όμως ότι οι δύο χώρες πέτυχαν να υπάρχει ένα «ικανοποιητικό και λειτουργικό επίπεδο σχέσεων», το οποίο επιτρέπει:

Πρώτον, να διαχειρίζονται τις εντάσεις και μάλιστα χωρίς εμπλοκή τρίτων στις διμερείς διαφορές.

Δεύτερον, να αυξάνουν τους διαύλους επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο.

Και τρίτον, να δημιουργούνται συνθήκες ώστε να προχωρήσουν οι δύο πλευρές «και στα πιο δύσκολα».

Ο παράγοντας… εκλογές!

Το τάιμινγκ όμως για να προχωρήσει ουσιαστικά η συζήτηση για τη μία και μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα στη σχέση της με την Τουρκία, δηλαδή την οριοθέτηση Α.Ο.Ζ. και υφαλοκρηπίδας, δεν είναι τώρα, αλλά, όπως εκτιμούν και οι δύο χώρες, ο δρόμος μπορεί να ανοίξει μετά τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, το 2027, και τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, το 2028.

Μηνύματα Μητσοτάκη σε όσους αμφισβητούν την εξωτερική πολιτική…

Η δήλωση του Πρωθυπουργού για άρση του casus belli από την Τουρκία είχε αποδέκτες και στο εσωτερικό της χώρας, μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για στάση κατευνασμού απέναντι στην Άγκυρα, αλλά και για το ίδιο το ταξίδι… Για το αν έπρεπε να ταξιδέψει στην Άγκυρα, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να προβάλλει ανιστόρητες και αναθεωρητικές διεκδικήσεις στην περιοχή και να αντιδρά σε σειρά πρωτοβουλιών που λαμβάνει η Ελλάδα… Από τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ και τις Η.Π.Α., μέχρι τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα.

«Επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μία ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτο- πατριωτικές «κορώνες» εξωτερική πολιτική. Και διαψεύστηκαν για ακόμα μία φορά όλοι όσοι έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής που κάνει κακό στο τέλος της ημέρας στα εθνικά συμφέροντα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι Αθήνα δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχωρήσει από τις θέσεις της και τις «κόκκινες γραμμές» και ότι το ζητούμενο είναι μέσω του διαλόγου να αναπτυχθεί μια λειτουργική συνεργασία με οφέλη και για τις δύο χώρες αλλά ευρύτερα και για τη σταθερότητα στην περιοχή.