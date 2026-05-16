Πολιτική

Σταύρος Παπασταύρου στο 16ο συνέδριο: Ισχυρή ΝΔ σημαίνει ισχυρή Ελλάδα

«Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου στο βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου στο βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο (16.05.2026), αναφέροντας ότι «αυτό που μας ενώνει είναι η ακλόνητη πίστη στις κοινές αξίες, η πατρίδα, το όφελος των πολλών πάνω από το συμφέρον των λίγων και η ελευθερία».

Στην ομιλία του στο Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος ο Σταύρος Παπασταύρου πρόσθεσε ότι «αυτό είναι το dna μας, η ταυτότητά μας, το άυλο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η παράταξή μας. Το να είσαι Νέα Δημοκρατία προϋποθέτει να έχεις ή να έχεις υιοθετήσει αυτό το dna. Αυτό μας κράτησε όρθιους και κάνει τη ΝΔ ισχυρή και πρωταγωνίστρια. Η ψυχή της παράταξης δεν χαρίζεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανήκει σε κανέναν».

«Αυτήν τη στιγμή έχει προγραμματιστεί να γίνει η πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027. Τα εκτιμώμενα δημόσια έσοδα φτάνουν τα 10 δισ. Η πατρίδα μας είναι τρίτη στον κόσμο στη συμμετοχή του ήλιου στο ενεργειακό μείγμα και σε ό,τι αφορά την αιολική ενέργεια είμαστε ένατοι στον κόσμο», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τόνισε πως «όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του».

«Προχωρήσαμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ασκώντας στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι το περιβάλλον είναι εθνική υπόθεση», επεσήμανε ο υπουργός.

«Μετά το συνέδριο έχουμε μια μεγάλη μάχη η οποία θα αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας. Πάμε όλες και όλοι μαζί με πίστη, αυτοπεποίθηση και ενότητα για την Ελλάδα του 2030. Η ισχυρή Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
174
135
89
89
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης: «Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, ο πυρσός είναι το “εμείς” πάνω από το “εγώ”»
«Το Συνέδριο απαρχή εκστρατείας για να μιλήσουμε με κάθε Ελληνίδα, με κάθε Έλληνα και θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους για να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβέρνηση η ΝΔ», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Ο Παύλος Μαρινάκης
Newsit logo
Newsit logo