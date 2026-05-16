Σταύρος Παπασταύρου στο 16ο συνέδριο: Ισχυρή ΝΔ σημαίνει ισχυρή Ελλάδα

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο (16.05.2026), αναφέροντας ότι «αυτό που μας ενώνει είναι η ακλόνητη πίστη στις κοινές αξίες, η πατρίδα, το όφελος των πολλών πάνω από το συμφέρον των λίγων και η ελευθερία».

Στην ομιλία του στο Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος ο Σταύρος Παπασταύρου πρόσθεσε ότι «αυτό είναι το dna μας, η ταυτότητά μας, το άυλο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η παράταξή μας. Το να είσαι Νέα Δημοκρατία προϋποθέτει να έχεις ή να έχεις υιοθετήσει αυτό το dna. Αυτό μας κράτησε όρθιους και κάνει τη ΝΔ ισχυρή και πρωταγωνίστρια. Η ψυχή της παράταξης δεν χαρίζεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανήκει σε κανέναν».

«Αυτήν τη στιγμή έχει προγραμματιστεί να γίνει η πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027. Τα εκτιμώμενα δημόσια έσοδα φτάνουν τα 10 δισ. Η πατρίδα μας είναι τρίτη στον κόσμο στη συμμετοχή του ήλιου στο ενεργειακό μείγμα και σε ό,τι αφορά την αιολική ενέργεια είμαστε ένατοι στον κόσμο», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τόνισε πως «όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του».

«Προχωρήσαμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ασκώντας στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι το περιβάλλον είναι εθνική υπόθεση», επεσήμανε ο υπουργός.

«Μετά το συνέδριο έχουμε μια μεγάλη μάχη η οποία θα αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας. Πάμε όλες και όλοι μαζί με πίστη, αυτοπεποίθηση και ενότητα για την Ελλάδα του 2030. Η ισχυρή Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.