Η ελληνική Δικαιοσύνη «επιταχύνεται» – Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποιεί: «Δεν θα αφήσουμε τον θόρυβο να επισκιάσει τις αλλαγές»

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που απονέμεται το δίκαιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης: οι αλλαγές είναι πραγματικές και δεν θα μείνουν στη σκιά του δημόσιου θορύβου.

Μιλώντας στην ετήσια απολογιστική εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο μεταρρυθμίσεων που «δεν εξαγγέλλονται, αλλά εφαρμόζονται». Ταχύτερη δικαιοσύνη, τόνισε, σημαίνει κοινωνική σταθερότητα αλλά και μεγαλύτερη ελκυστικότητα για επενδύσεις.

Ο Μητσοτάκης έκανε λόγο για Δικαιοσύνη που ενισχύεται σε κύρος και εργαλεία, αφήνοντας αιχμές προς όσους επιχειρούν —όπως είπε— να παρουσιάσουν μια εικόνα στασιμότητας ή αποτυχίας. «Αν ο θόρυβος γίνει κανόνας, τότε το ψέμα θα επικαλύψει την αλήθεια. Δεν θα το επιτρέψουμε», σημείωσε με αιχμηρή αναφορά στον δημόσιο διάλογο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης καταδίκασε την «ακατανόητη συνωμοσιολογία» που στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς, τονίζοντας ότι αποτελεί θεσμικό πλήγμα να εμπλέκεται η Δικαιοσύνη στον πολιτικό ανταγωνισμό. Υποστήριξε ότι, παρά την πίεση και την αμφισβήτηση, το σύστημα έκανε σημαντικά βήματα μπροστά.

Τα στοιχεία που παρουσίασε δείχνουν θεαματικές αλλαγές: μέσα σε 15 μήνες εφαρμογής του Νέου Δικαστικού Χάρτη, ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων στα Πρωτοδικεία μειώθηκε από 705 ημέρες σε 364 — στο μισό. Στην Αθήνα, όπου οι καθυστερήσεις θεωρούνταν διαχρονικό πρόβλημα, ο εκτιμώμενος χρόνος έπεσε από τα 4 χρόνια στον 1,5. Στη Θεσσαλονίκη οι υποθέσεις τελεσιδικούν πλέον σε 7,5 μήνες, στον Πειραιά σε 9. «Ο μέσος χρόνος εκτός Αθήνας είναι πλέον 250 ημέρες, καλύτερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», τόνισε ο Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2027 επιτυγχάνονται ήδη από το 2025.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας μίλησε για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, με άμεσο θετικό αποτύπωμα και στην οικονομία. Υπενθύμισε ότι η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρη: στο τέλος της τετραετίας ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων να έχει ευθυγραμμιστεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 700 ημερών, έναντι των 1.492 που ίσχυαν το 2023.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας: ο Δικαστικός Χάρτης, η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με τηλεδιασκέψεις και ηλεκτρονικό φάκελο, το κτιριακό πρόγραμμα, η μεγάλη αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο, η αναδιοργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, η Ειδική Γραμματεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και η νέα προσέγγιση για παιδοκεντρική Δικαιοσύνη. Όλα αυτά, όπως ειπώθηκε, συγκλίνουν στον στόχο: ενίσχυση του κράτους δικαίου και μιας Δικαιοσύνης που λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο αξιόπιστα και πιο σύγχρονα.