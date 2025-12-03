Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή: Το κόκκινο τριαντάφυλλο από τον Νικήτα Κακλαμάνη

Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή ήταν εθιμοτυπική και ντυμένη στα λευκά βγήκε από το αυτοκίνητο με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να την περιμένει με ένα λουλούδι.

Η πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε από τον κ. Κακλαμάνη στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια οι δύο τους συζήτησαν για διάφορα θέματα που αφορούν τη συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.