Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή: Το κόκκινο τριαντάφυλλο από τον Νικήτα Κακλαμάνη

Η πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε στους χώρους της Βουλής
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με την Πρέσβειρα των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle, στην Βουλή, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.
Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με την Πρέσβειρα των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle, στην Βουλή, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή ήταν εθιμοτυπική και ντυμένη στα λευκά βγήκε από το αυτοκίνητο με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να την περιμένει με ένα λουλούδι.

Η πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε από τον κ. Κακλαμάνη στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια οι δύο τους συζήτησαν για διάφορα θέματα που αφορούν τη συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.

