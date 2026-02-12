Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms προς τον Χρυσοχοΐδη και καταγγέλλει «παρακράτος» – «Αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη για τη μήνυση»

Συνέχεια στην κόντρα της με τον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε το βράδυ της Πέμπτης 12.02.2026 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook. Την δημοσίευση συνόδευσε με μήνυμα (sms) που, όπως ανέφερε, απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε στη δημοσιότητα το μήνυμα που, όπως αναφέρει, έστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καταγγέλλοντας ότι αστυνομικός του ΑΤ Εξαρχείων ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για μήνυση που η ίδια είχε καταθέσει, κατά παράβαση, όπως υποστηρίζει του απορρήτου και της νομιμότητας.

Στην ανάρτησή της στο Facebook, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στον απόηχο της έντονης συνεδρίασης στη Βουλή και της αντιπαράθεσής της με τον υπουργό Υγείας, έκανε λόγο για «παρακράτος». Υποστήριξε ότι ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων, παραβιάζοντας το καθήκον του, του έστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε στοιχεία της προδικασίας, καθώς και πληροφορίες για την παρουσία και την ενδυμασία πολιτικής αντιπάλου και αρχηγού κόμματος».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή – κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία.

Νωρίτερα, ένταση με ακραίους χαρακτηρισμούς και μετωπική σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως προκάλεσε το απόγευμα της Πέμπτης (12.02.2026) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.