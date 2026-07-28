Πολιτική

Η Μυρτώ Κοροβέση αποχώρησε από τους Δημοκράτες και ανεξαρτοποιήθηκε

Όπως σημείωσε, πρόκειται για αποτέλεσμα «πολλής σκέψης, βαθύτατου και χρόνιου προβληματισμού»
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Την παραίτησή της από το κόμμα Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη ανακοίνωσε η βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μυρτώ Κοροβέση, που είχε πάρει την έδρα μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου, κάνοντας λόγο για απόφαση «συνείδησης» και εκφράζοντας προβληματισμό για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.

Η Μυρτώ Κοροβέση είχε καταλάβει τη βουλευτική έδρα στην Ανατολική Αττική μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Ήταν η δεύτερη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου 2023, καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης είχε αρνηθεί να αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ωστόσο η ίδια είχε προσχωρήσει ήδη στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Στη δήλωσή της για την αποχώρησή της, η κ. Κοροβέση ανέφερε ότι «σήμερα ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος της πολιτικής μου διαδρομής» και πως η απόφαση να υποβάλει την παραίτησή της «δεν ήταν εύκολη».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για αποτέλεσμα «πολλής σκέψης, βαθύτατου και χρόνιου προβληματισμού», τονίζοντας ότι αποτελεί «απόφαση συνείδησης» που συνδέεται με την ανάγκη της «να παραμείνω συνεπής στις αρχές, στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου, στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική».

Η ίδια απέφυγε να αναπτύξει δημόσια αναλυτικά τους λόγους της αποχώρησής της, υπογραμμίζοντας ότι είχε καταθέσει τις απόψεις της στα αρμόδια κομματικά όργανα. Ωστόσο, ανέφερε ως βασικούς παράγοντες «τη συγκεχυμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και τις συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσής του».

Η Μυρτώ Κοροβέση ευχαρίστησε τον Στέφανο Κασσελάκη για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, καθώς και τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, σημειώνοντας πως οι πολιτικές διαφωνίες μπορούν να υπάρχουν «χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις και χωρίς απαξίωση όσων κοινών αγώνων προηγήθηκαν».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τις ιδέες μιας «προοδευτικής πολιτικής που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και τη νέα γενιά», εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς θα μπορέσει να εκφράσει ξανά την κοινωνική πλειοψηφία.

«Οι πολιτικές διαδρομές αλλάζουν. Οι αξίες, όμως, είναι αυτές που πρέπει να μένουν σταθερές», κατέληξε στο υστερόγραφό της.

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