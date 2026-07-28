Πολιτική

Ο Μιχάλης Χουρδάκης στο ΠΑΣΟΚ, μετά την Πλεύση Ελευθερίας και τους Δημοκράτες

Ο Μιχάλης Χουρδάκης θα γίνει δεκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη 1 το μεσημέρι
Ο Μιχάλης Χουρδάκης
Ο Μιχάλης Χουρδάκης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Στο κόλπους του ΠΑΣΟΚ εισέρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ όπως έγινε γνωστό ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα υποδεχτεί τον ανεξάρτητο βουλευτή, στη 1 το μεσημέρι στην Χαριλάου Τρικούπη.

Με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει και επίσημα την ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Μιχάλης Χουρδάκης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανεξαρτητοποιήθηκε, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε την ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη είχε αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, ωστόσο στις 29 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε την αποχώρησή του, λίγες ημέρες μετά την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη.

Με την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, ο ανεξάρτητος βουλευτής αλλάζει για ακόμη μία φορά πολιτική στέγη, μετά την πορεία του από την Πλεύση Ελευθερίας στους ανεξάρτητους βουλευτές και στη συνέχεια στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

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