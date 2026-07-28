Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε βιντεοκλήση με τον Κρίστοφερ Νόλαν και μίλησαν για την «Οδύσσεια»

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, παραγωγές αυτού του βεληνεκούς λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία
Τηλεδιάσκεψη Κρίστοφερ Νόλαν και Κυριάκου Μητσοτάκη
Τηλεδιάσκεψη Κρίστοφερ Νόλαν και Κυριάκου Μητσοτάκη
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Τηλεδιάσκεψη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας (27.7.26) με τον πολυβραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Οδύσσεια».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Κρίστοφερ Νόλαν για τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην ενίσχυση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, παραγωγές αυτού του βεληνεκούς λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία των ελληνικών έργων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημαντική εισπρακτική επιτυχία που καταγράφει η «Οδύσσεια», εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της ταινίας πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην προβολή της χώρας διεθνώς.

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