ΠΑΣΟΚ: Στο «κόκκινο» η κόντρα με τη ΝΔ εν μέσω θέρους – Συντάξεις και ακρίβεια στο επίκεντρο

«Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ανοίξει το πουγκί με τα ψέματα και μάλιστα δε βγαίνει ο λογαριασμός», είπε χθες (27.7.26) στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μιλούσε για δημοσιονομικό χώρο 2,2 δις το τέλος του χρόνου και έχουμε 4,49 δις ευρώ μόνο το πρώτο εξάμηνο.

Κατόπιν τούτου, διερωτήθηκε πώς δε χωράνε 420 εκατομμύρια για την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης και πώς μπορεί να προβλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τώρα ότι δε θα μπορεί να δοθεί η δεύτερη τρία χρόνια μετά. «Για την κυβέρνηση δεν είναι προτεραιότητα να στηριχθούν οι συνταξιούχοι. Για εμάς είναι», είπε, ακριβώς την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα βήμα παραπέρα στην πρωτοβουλία του να δημιουργηθεί Παρατηρητήριο Τιμών για τον έλεγχο των τιμών στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

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«Εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα όπου πρέπει να δούμε πως θα βάλουμε κανόνες διαφάνειας στην ροή των τιμών στα ακτοπλοϊκά. Μέσα από το Παρατηρητήριο τιμών θα μπορούν σε ζωντανό χρόνο να χτυπούν τα ολιγοπώλια», λένε στο ΠΑΣΟΚ, καλώντας τους πολίτες να μπουν στην πλατφόρμα https://digitalsociety.gr/aktoploika/ και να καταχωρήσουν στοιχεία για τη γραμμή και τους λιμένες αναχώρησης πλοίων που τυχόν επισκέφθηκαν, την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης, την τιμή του εισιτηρίου επιβάτη ανάλογα με την κατηγορία θέσης ή καμπίνας και τις μειώσεις, ή τυχόν προσφορές και ειδικές κατηγορίες, προκειμένου να βοηθήσουν ή και να… συνδιαμορφώσουν με το ΠΑΣΟΚ το εν λόγω εργαλείο που μας αφορά όλους.

Στο μεταξύ, για μεθαύριο Πέμπτη προγραμματίζεται η συνεδρίαση των πολιτικών γραμματειών των τομέων πολιτικής του κόμματος, προκειμένου να σχεδιαστούν οι κινήσεις από εδώ και πέρα στην προετοιμασία της 3ης Σεπτέμβρη και κυρίως της επίσκεψης Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εκεί, όλα τα αρμόδια στελέχη θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για όσα θα πρέπει να προτάξει το κόμμα σε προγραμματικό επίπεδο στις δύο εκδηλώσεις, αλλά και για τους τομείς όπου θα επιχειρήσει να αποδομήσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της ΝΔ.

Αμφίπλευρης διεύρυνσης… συνέχεια

Κατά τα λοιπά, στο τραπέζι παραμένει πάντα, και αρμοδίως δουλεύεται, η αμφίπλευρη διεύρυνση του κόμματος, που εκτιμάται ότι μπορεί να της προσδώσει δύναμη στις εκλογές. «Η επιλογή της αμφίπλευρης διεύρυνσης ώστε η παράταξη να ξαναφτάσει στα πραγματικά, κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια, για να μπορέσει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να μπορέσει να εφαρμόσει και ένα προοδευτικό πολιτικό σχέδιο, είναι στρατηγική επιλογή. Έχει να κάνει κυρίως με την κοινωνία, με τους μικρομεσαίους, με τον κόσμο της εργασίας, με τους συνταξιούχους και με τους νέους», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, με το ενδιαφέρον πάντως να στρέφεται παραδοσιακά στα ‘ηχηρά’ ονόματα που ακούγονται για την… μεταγραφή ή την επιστροφή τους στο ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ αυτών, εξακολουθούν να συζητιούνται η Νίνα Κασιμάτη και η Θεοδώρα Τζάκρη, αν και για την πρώτη προανήγγειλε συζήτηση μαζί της η νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και για τη δεύτερη, η όλη διαδικασία έχει κάπως «παγώσει» με αφορμή το νέο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ και την ισχύ θητειών στα βουλευτικά έδρανα. Κατά τα λοιπά, θεωρείται σχεδόν βέβαιη πλέον η «μεταγραφή» των κ.κ. Μιχάλη Χουρδάκη, Ολυμπίας Τελιγιορίδου και Λευτέρη Αβραμάκη, ενώ πιο πολύ από ποτέ, συζητείται τις τελευταίες ημέρες το όνομα του Ευάγγελου Αποστολάκη, όχι όμως για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπως ίσως θα προτιμούσε, αλλά για εκείνο της Ά Πειραιά.