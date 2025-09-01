«Καλάθι μέτρων» για 4 εκατ. πολίτες ανακοινώνει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ – Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, στήριξη συνταξιούχων και ενστόλων

Τις τελευταίες «πινελιές» στη λίστα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, βάζει το Μέγαρο Μαξίμου…

Το πακέτο των ελαφρύνσεων και των ενισχύσεων του εισοδήματος των πολιτών που θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «κλειδώσει» στην συντριπτική του πλειοψηφία και μένουν κάποιες λίγες εκκρεμότητες να εξεταστούν σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο.

Στις κυβερνητικές συσκέψεις από σήμερα (01.09.2025) και έως την Παρασκευή, θα εξαντληθούν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια για το «καλάθι» της Δ.Ε.Θ., το οποίο εστιάζει σε μειώσεις φόρων, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στις οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, προβλέπονται ενισχύσεις για τους ένστολους και τους συνταξιούχους, αλλά και παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, ώστε να βγουν στην αγορά για ενοικίαση χιλιάδες κλειστές κατοικίες.

«Καλάθι μέτρων» για 4 εκατ. πολίτες

Το πακέτο των μέτρων στήριξης, το οποίο κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 δις ευρώ και υπολογίζεται ότι θα «αγγίζει» περίπου 4 εκατ. πολίτες.

Μειώσεις φόρων

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις των άμεσων φόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει:

– Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα από 20.000 έως 40.000 ευρώ οι οποίες θα οδηγήσουν σε ελαφρύνσεις και στις χαμηλότερες κατηγορίες.

–Αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

-Παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση των μη μισθωτών.

Στήριξη συνταξιούχων και ενστόλων

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση του υπολοίπου της προσωπικής διαφοράς για 600.000 συνταξιούχους προ του 2016, προκειμένου να λαμβάνουν τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις.

Επιπλέον, προωθείται η εισοδηματική ενίσχυση των ενστόλων που θα φέρουν αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση

Παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί και για το μείζον πρόβλημα της στέγης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, στο τραπέζι των συζητήσεων το προηγούμενο διάστημα, έχουν βρεθεί προτάσεις για κίνητρα και αντικίνητρα προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών προκειμένου να ανοίξουν κλειστές κατοικίες αλλά και διευκολύνσεις προς τους ενοικιαστές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις και για την κοινωνική κατοικία, ενώ ως κίνητρο για την αγορά κατοικίας προωθείται η παράταση για ακόμη ένα έτος και το 2026 της αναστολής του Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα.

Το «στοίχημα» της κυβέρνησης

Το «στοίχημα» για την κυβέρνηση, μετά από μία δύσκολη περίοδο με σημαντικές δημοσκοπικές απώλειες, είναι να υπάρξει θετική υποδοχή των μέτρων και αντιστροφή του κλίματος.

Το Μέγαρο Μαξίμου προσδοκά η ΔΕΘ να αποτελέσει τη βάση δημοσκοπικής εκκίνησης για την κυβερνητική παράταξη, με «επανασύνδεση» της Ν.Δ. με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της, που είτε έχουν κινηθεί δεξιότερα, είτε βρίσκονται στην πλευρά των αναποφάσιστων.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Ν.Δ..