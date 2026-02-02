Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Κοινή εμφάνιση με Σαμαρά στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα, ανήμερα των εκδηλώσεων για την πολιούχο της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και σαφείς πολιτικές αποχρώσεις, ενώ στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα βρέθηκε και ο επίσης πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμαράς. Στην ομιλία του, ο κ. Καραμανλής επέλεξε να εστιάσει στις σημαντικές εξελίξεις στα εθνικά θέματα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη καθαρών θέσεων και σταθερού στίγματος.

«Είναι σημαντικό να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, υπογραμμίζοντας ότι προϋπόθεση είναι «να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού». Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε, με σαφή αιχμή, ότι «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «δύσκολο γείτονα» που, όπως είπε, επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή, επικαλούμενος τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και διεθνείς συμφωνίες. Ειδική μνεία έκανε, όπως σημείωσε, σε «τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX» και συνέδεσε την ένταση με το γεγονός ότι εκδόθηκε «τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας», επιμένοντας ότι η απάντηση πρέπει να στηρίζεται σε αποφασιστικότητα και εθνική συνεννόηση.

Νωρίτερα, ο Κώστας Καραμανλής εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμή που του επιφύλαξε η πόλη, ευχαριστώντας τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομος Μεσσηνίας, που εισηγήθηκε την ανακήρυξη, καθώς και τον δήμαρχο Θανάσης Βασιλόπουλος και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την απόφαση. Χαιρέτισε επίσης τον κ. Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «γνήσιο πατριώτη» και «ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια», προσθέτοντας ότι «από σήμερα… είμαστε και συντοπίτες».

Με αναφορά στην ιστορική διαδρομή της πόλης, ο κ. Καραμανλής συνέδεσε την Καλαμάτα με τον συμβολισμό της πρώτης απελευθέρωσης και τη διπλωματική μνήμη της Μεσσηνιακή Σύγκλητος, κρατώντας –όπως είπε– αντίγραφο της «προειδοποίησης… προς τις ευρωπαϊκές αυλές», του πρώτου διπλωματικού κειμένου της Επανάστασης. Στην τελετή του επιδόθηκε το κλειδί της πόλης και αντίγραφο της διακήρυξης.

Στην Καλαμάτα για τις εορταστικές εκδηλώσεις για την προστάτιδα της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, βρέθηκαν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο Α/ΓΕΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Αντώνης Σαμαράς: «Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

Σε δήλωσή του on camera, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς έκανε αναφορά στη σημασία της ημέρας για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, καλωσορίζοντας τον κ. Καραμανλή ως «φίλο» της πόλης. «Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρούς, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί», σημείωσε, κλείνοντας με ευχές για την εορτή.

Επαφές Σαμαρά στην Καλαμάτα

Ο Κώστας Καραμανλής έφθασε στην Καλαμάτα το απόγευμα της Κυριακής (01.02.2026), ενώ ο Αντώνης Σαμαράς είχε βρεθεί νωρίτερα στην πόλη και είχε συνομιλίες με συντοπίτες του, που τον υποδέχθηκαν θερμά. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στην πόλη μετά την απώλεια της κόρης του, Λένα Σαμαρά, τον περασμένο Αύγουστο.

Στην παρέα του πρώην πρωθυπουργού, σε κεντρικό καφέ της Καλαμάτας, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων– ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο περιφερειάρχης Πελοπόννησος Δημήτρης Πτωχός, ο πρώην υφυπουργός Μάκης Παπαγεωργίου και ο Θανάσης Γιάνναρης της ΚΤΥΠ. Από το ίδιο σημείο πέρασαν επίσης ο βουλευτής Δυτική Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος και ο πρώην υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Το πρωί της Κυριακής (01.02.2026), σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί Μεσσήνιοι επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο στην παραλία όπου διαμένει ο κ. Σαμαράς, προκειμένου να τον συναντήσουν και να συνομιλήσουν μαζί του, στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων.