Πολιτική

«Καρφιά» Γεωργιάδη για Δένδια: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου»

«Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο τότε θα φύγει και κανένας πόντος, και για να το πω ανάποδα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου» λέει ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Κατά τη διάρκεια κοπής πίτας σε τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε παρών ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος πέταξε «εσωκομματικά καρφιά» στον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε στις τοπικές οργανώσεις Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης, πετώντας σπόντες οι οποίες θα μπορούσε να πει κανείς εύκολα πως «φωτογραφίζουν» τον Νίκο Δένδια, με αφορμή και το πρόσφατο επεισόδιο με τον Δημήτρη Καιρίδη στη Βουλή.

Ο ίδιος ανέβασε ένα βίντεο από την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας στην ΔΗΜΤΟ Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Ένα υπονοούμενο για τη Μαρία Καρυστιανού, άφησε αρχικά ο υπουργός Υγείας, λέγοντας πως «δεν πρέπει να σας παρασύρει το συναίσθημα και ότι όλα αυτά που γίνονταν δεν ήταν αθώα και ότι από πίσω κρύβεται ένα μεγάλο πολιτικό σχέδιο για την ανατροπή Μητσοτάκη…

Βλέπετε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τώρα. Αυτοί που έλεγαν ότι δεν το κάνουν για λόγους πολιτικούς, τελικά το κάνουν για λόγους πολιτικούς» είπε κάνοντας σύγκριση με την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. «Αν γινόταν αυτό θα ψάχναμε να βρούμε τον επιχειρηματία που ήταν φίλος του Μητσοτάκη» είπε.

Στη συνέχεια, είπε αναφερόμενος στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας: «Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο τότε θα φύγει και κανένας πόντος. Και για να το πω ανάποδα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου.

Αν δεν μιλάς και καθόλου δεν θα ξεφύγει απολύτως τίποτα. Ας μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια» λέει σε μια φράση που θα μπορούσε να παραπέμπει στον Νίκο Δένδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
145
89
72
69
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κασσελάκης: Έχασα μια κομματική μάχη σε μπουζουξίδικο με μπράβους της νύχτας – Δεν μπαίνει ”λουκέτο” στο Κίνημα Δημοκρατίας
Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε επανειλημμένα ότι ο ίδιος δεν λειτουργεί ως ιδιοκτήτης πολιτικού φορέα, αλλά ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των μελών
Ο Στέφανος Κασσελάκης 12
Η πρώτη ανασκόπηση Μητσοτάκη για το 2026: Η Βενεζουέλα, οι «αιώνιοι» φοιτητές, οι λαϊκές αγορές και η λειψυδρία
«Το 2026 συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή που έχει αποδώσει εδώ και 6,5 χρόνια: να ενισχύουμε την οικονομία με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, χωρίς να παίζουμε με τα δημόσια οικονομικά»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή 89
Ανδρουλάκης για ραντεβού Μητσοτάκη με αγρότες: Το θέμα αυτό δεν είναι στα χέρια μας, έχουμε τις δικές μας προτάσεις
«Οι προτάσεις μας είναι 7 λεπτά η κιλοβατώρα, για 5 χρόνια, για να υπάρχει χαμηλό κόστος παραγωγής, 5 ευρώ το πάγιο και 120 δόσεις γιατί τα χρέη είναι πολλά»
Επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία
Κυριάκος Μητσοτάκης σε πολίτες στο Μοσχάτο: Να είστε προσεκτικοί σε όσα ακούτε και όσα σας υπόσχονται κάποιες «σειρήνες»
«Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τούς πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν και πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες»
Περιοδεία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μοσχάτο και συνομιλία με πολίτες
11
Newsit logo
Newsit logo